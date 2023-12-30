Ferrari, Red Bull'un taban görüntülerinden ne öğrendi?
Ferrari aerodinamik şefi Enrico Cardile, Red Bull tabanını kopyalamanın hem zor hem de etkisiz olacağını, çünkü onların 'rakiplerinden çok farklı şeyler yaptıklarını' söyledi.
Red Bull RB19, 2023'te neredeyse rakipsiz olduğunu kanıtlayarak 22 yarışın 21'inde galibiyet elde etti.
Monako Grand Prix'sinde Sergio Perez'in kaza yapmasının ardından araç kaldırılırken fotoğrafçılar RB19 aracının tabanını net bir şekilde görüntülemek için pek çok fotoğraf çekti.
Auto Motor und Sport'a konuşan Ferrari'nin aero şefi Cardile, ekibinin RB19'un tabanını görerek öğrendiklerini anlattı, ancak bunun basit bir kopyala ve yapıştır vakası olmadığının altını çizdi.
Bunun yerine, RB19'un bir ilham kaynağı olduğunu dile getirerek Milton Keynes takımının rakiplerinden çok daha farklı bir yönde olduğunu dile getirdi.
Cardile, "Rakiplerimizin araçlarını analiz etmek işimizin bir parçası. Yani bu sadece veri tabanımızdaki ekstra bir fotoğraftı."
"Araçlarımız farklı olsa da Red Bull'un tabanını analiz etmek ilginçti çünkü rakiplerinden farklı pek çok şey yapıyorlar."
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
"Ancak bir fotoğraftan faydalanmak için ona doğru gözlüklerle bakmanız gerekir. Kendinizi kendi aracınızdan ayırmalı ve büyük resmi görmelisiniz."
"Birebir kopya hiçbir zaman işe yaramadı, hele de milimetrelerin büyük fark yaratabildiği bu araçlarda hiç. Ancak bu şekillerle neyi başarmaya çalıştıklarını anlamaya çalışabilir ve onlardan ilham alabilirsiniz." dedi.
Cardile, Red Bull'un bu düzenlemeler altında çok yönlü güçlü bir rakibin mümkün olduğunu kanıtladığını söyledi.
"Red Bull, çok yönlü bir yarışçı olabileceğinizin en iyi örneği."
"Sadece çok çalışmanız ve doğru hedeflere sahip olmanız gerekiyor."
Ferrari, 2008'den bu yana F1'de şampiyonluk sevinci yaşayamadığı uzun bir dönem geçiriyor.
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