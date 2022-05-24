Ferrari, Red Bull'un minimum yakıt sıcaklığını aştığı konusunda birtakım soru işaretlerine sahip

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İspanya Grand Prix'si bunaltıcı derecede sıcak koşullarda gerçekleşirken, Red Bull'un her iki araçta da yakıt sıcaklığını Pazar günü için minimum düzey olan 25 derecenin altına düşürdüğünden şüpheleniliyor.

Bu, takımın her iki aracında da garajdan çıkmadan önce yakıt sıcaklığını gereken düzeye getirmeleri gerektiği anlamına geliyordu.

Auto Motor und Sport'a göre, Pazar günkü yarışın başlamasından 40 dakika önce pit alanı açıldığında iki Red Bull'daki yakıt sıcaklığı öngörülen değeri karşılamadı.

Rakipleri grid yolunda antrenman yaparken, Verstappen ve Sergio Perez kendi garajlarında oturdular ve Red Bull yakıt sıcaklığını yükseltmek için arabalarının motorlarını çalıştırdı.

Yakıt sıcaklığı, yarıştan iki saat önceki hava sıcaklığı eksi 10 derece formülü ile belirlenmekte.

Ancak, yakıt sıcaklığının yükselmesi durumunda Honda'nın sıcak yarışlarda sorun yaşadığı söylentilerinin ortasında AMuS, Red Bull'un "yakıtı mümkün olduğunca önceden soğutmayı tercih ettiğini çünkü daha düşük bir başlangıç ​​değerinin yarış boyunca yakıt sıcaklığını daha serin bir seviyede tuttuğunu" düşündüklerini belirtiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, pitten sekiz saniye kala çıkarak gride gelen son sürücü oldu. Ancak The Race'in edindiği bilgilere göre FIA, Ferrari'nin şüphe ettiğinin aksine Red Bull'un yakıt sıcaklığının her zaman yasal seviyede olduğunu söyledi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Verstappen'in pitten geç çıkmasının yakıt sıcaklığından kaynaklandığını düşünüyorum."

“Yakıt sıcaklığının, hava sıcaklığına göre 10 derece daha düşük olması gerekiyor, bu bütün yarış için geçerli. Yani bu kural sadece araç pistteyken değil, garajdayken de geçerli."

"Bu konuda sadece FIA'ya güvenebilirim. Yakıtı bir ateşle ısıttıklarını düşünmek zor, bu herhangi bir açıklama getirmiyor. Fakat dediğim gibi, sıcaklık her zaman izin verilen seviyede olmalı."

"Sadece FIA'ya güvenebilirim ve onların bu konuda rahat olduklarından oldukça eminim. Aracı kontrol ettiler fakat belki bu da doğru açıklama değil, onlara sormalısınız." dedi.

İspanya'da galibiyete ulaşan taraf Max Verstappen olurken, Sergio Perez'in ikinciliği ile Red Bull sezonun ikinci dublesine imza attı.

Ferrari'den Charles Leclerc ise yarış dışı kaldı, bu sonuçla birlikte Verstappen altı puan farkla bu sezon ilk kez şampiyona liderliğine yükseldi.