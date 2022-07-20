Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Ferrari, Red Bull'un maksimum hızına nasıl cevap verdi?
Ferrari, 2022'de şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull gibi sürekli güncelleme getirme felsefesini uygulamıyor olsa da aracında iyileştirmeler yapmaya devam ediyor.
Hatta Ferrari'nin ana rakibi Red Bull karşısında zayıf olduğu bir alanda durumu iyileştirme yönünde yaptığı çalışmalar karşılığını verdi ve bu, şampiyonluk mücadelesi açısından kritik olabilir.
Sene başında GPS verileri incelendiğinde Red Bull RB18 ve Ferrari F1-75'in hızlı turlarını farklı şekilde elde ettikleri görülüyordu.
Ferrari yavaş ve orta hızlı virajlarda daha iyiyken, Red Bull ise daha çok düzlüklerde iyiydi ve çok ciddi maksimum hız avantajına sahipti.
Takım Patronu Mattia Binotto, özellikle DRS açıkken ortaya çıkan eksikliğin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu kabul etmişti.
Binotto, "Düzlük hızı açısından, özellikle DRS açık olduğunda Red Bull'a karşı dezavantajlı olduğumuz konusunda şüphe yoktu. Bu açıdan onların DRS açıkken sahip oldukları güç üzerinde çok çalışmamız gerekti." dedi.
Bu çalışmanın sonucunda Ferrari, Kanada GP'ye yeni bir arka kanat getirdi ancak o yarış hafta sonunda sadece bir pilota yetecek kadar parça hazır edilebildi.
O yarışa güç ünitesi değişikliği nedeniyle geriden başlayacak olan Charles Leclerc'e yeni arka kanat verilmişti. Bunun nedeni, yağmurlu sıralamalarda Leclerc spin atıp kanadına zarar verse dahi diğer arka kanatla en kötü pit yolundan başlayacaktı ve çok fazla zarar görmeyecekti.
Kanada'daki yarışta iki kanadın ne kadar farklı çalıştığı oldukça açıktı. Leclerc yeni arka kanatla 342.7 km/s hıza ulaşırken takım arkadaşı Carlos Sainz ancak 331.3 km/s hıza ulaşabilmişti.
Start finiş düzlüğünde ise Leclerc 300.6 km/s hıza ulaşabilirken, Sainz 294 km/s hızda kalmıştı.
Ferrari F1-75 rear wing comparison
Photo by: Giorgio Piola
Yeni arka kanatta birçok değişiklik vardı. En dikkat çekici özellik, arka kanadın ana planyasının derinliğinde oldu. Yeni kanatta bu bölüm daraltıldı ve kenar plakasına daha pürüzsüz bir geniş sağlandı.
Bu değişiklikler açık bir şekilde yere basma gücünde ve sürüklenmede azalmaya neden olsa da bunun dışında alt tarafta kiriş kanatta da değişiklik vardı. Kiriş kanat bölümündeki tüm kanatçıklar kenara doğru gidildikçe inceltildi.
Ferrari'nin ana planyanın kenar plakasına doğru geçiş kısmında yaptığı değişiklikler, DRS açıldığında avantaj sağlanmasında etkili oldu. Bu, yarıştaki mücadeleler kadar sıralama performansında da avantaj sağlıyor.
F1 araç tasarımcıları her zaman DRS açıldığında ana planya ile üst planya arasındaki 85 mm'lik maksimum açıklığı kullanmaya çalışırlar ancak Ferrari'nin yeni tasarımının uç kısımlarında bu rakam arttırılmış durumda.
Bununla birlikte tasarımları kendi arasında da değerlendirmek lazım. Ferrari'nin önceki tasarımı, DRS kapalıyken sürüklenmeyi azaltacak şekilde hazırlanmıştı.
DRS open detail
Photo by: Giorgio Piola
Tasarımdaki bu değişiklikler, pilotların yarış öncesindeki ayar tercihlerinde yardımcı oluyor ve pilotlara duruma en uygun tasarımı seçme fırsatı sağlıyor.
Red Bull ise son dönemde RB18'den daha fazla performans alabileceği bölümleri iyileştirmeye ve optimize etmeye devam etti.
Bununla birlikte Red Bull, araçtaki sürüklenmeyi azaltmaya yardımcı olması için Azerbaycan GP'den bu yana kiriş kanadın üst parçasını kullanmıyor.
Red Bull Racing RB18 beam wing comparison
Photo by: Giorgio Piola
Fransa'da Sainz'ın 4. motoruna geçilecek, 4. motorla birlikte yeni hibrit sistem geliyor
Vettel: "Yaz arasından önce iyi sonuçlar almak güzel olur"
Son Haberler
Alfa Romeo, Fransa GP'de yeni Ferrari debriyajı kullanacak
Alfa Romeo, Fransa Grand Prix'sinde, bu sezon yaşadığı kötü startları telafi etmek için tasarlanan yeni bir Ferrari debriyajı kullanacak.
Hamilton, Alonso'yu Formula 1'deki en zorlu rakibi olarak seçti
Lewis Hamilton, bu hafta sonu çıkacağı 300. Grand Prix'si öncesinde, Formula 1 kariyerinin en güçlü rakibi olarak Fernando Alonso'yu aday gösterdi.
Pilotlar, Fransa ve Belçika GP arasında kararsız
Pilotlar, Fransa Grand Prix'si öncesinde gelecek yıl Fransa'nın mı yoksa Belçika'nın mı takvimde kalması gerektiği konusunda ikiye bölünmüş durumdalar.
Hamilton: "Umarım Fransa'da güçlü oluruz"
Lewis Hamilton, kariyerinin 300. yarışına çıkacağı Fransa'da iyi bir performans göstermelerini umduğunu söyledi.