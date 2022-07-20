Ferrari, Red Bull'un maksimum hızına nasıl cevap verdi?

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Hatta Ferrari'nin ana rakibi Red Bull karşısında zayıf olduğu bir alanda durumu iyileştirme yönünde yaptığı çalışmalar karşılığını verdi ve bu, şampiyonluk mücadelesi açısından kritik olabilir.

Sene başında GPS verileri incelendiğinde Red Bull RB18 ve Ferrari F1-75'in hızlı turlarını farklı şekilde elde ettikleri görülüyordu.

Ferrari yavaş ve orta hızlı virajlarda daha iyiyken, Red Bull ise daha çok düzlüklerde iyiydi ve çok ciddi maksimum hız avantajına sahipti.

Takım Patronu Mattia Binotto, özellikle DRS açıkken ortaya çıkan eksikliğin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu kabul etmişti.

Binotto, "Düzlük hızı açısından, özellikle DRS açık olduğunda Red Bull'a karşı dezavantajlı olduğumuz konusunda şüphe yoktu. Bu açıdan onların DRS açıkken sahip oldukları güç üzerinde çok çalışmamız gerekti." dedi.

Bu çalışmanın sonucunda Ferrari, Kanada GP'ye yeni bir arka kanat getirdi ancak o yarış hafta sonunda sadece bir pilota yetecek kadar parça hazır edilebildi.

O yarışa güç ünitesi değişikliği nedeniyle geriden başlayacak olan Charles Leclerc'e yeni arka kanat verilmişti. Bunun nedeni, yağmurlu sıralamalarda Leclerc spin atıp kanadına zarar verse dahi diğer arka kanatla en kötü pit yolundan başlayacaktı ve çok fazla zarar görmeyecekti.

Kanada'daki yarışta iki kanadın ne kadar farklı çalıştığı oldukça açıktı. Leclerc yeni arka kanatla 342.7 km/s hıza ulaşırken takım arkadaşı Carlos Sainz ancak 331.3 km/s hıza ulaşabilmişti.

Start finiş düzlüğünde ise Leclerc 300.6 km/s hıza ulaşabilirken, Sainz 294 km/s hızda kalmıştı.

Ferrari F1-75 rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Yeni arka kanatta birçok değişiklik vardı. En dikkat çekici özellik, arka kanadın ana planyasının derinliğinde oldu. Yeni kanatta bu bölüm daraltıldı ve kenar plakasına daha pürüzsüz bir geniş sağlandı.

Bu değişiklikler açık bir şekilde yere basma gücünde ve sürüklenmede azalmaya neden olsa da bunun dışında alt tarafta kiriş kanatta da değişiklik vardı. Kiriş kanat bölümündeki tüm kanatçıklar kenara doğru gidildikçe inceltildi.

Ferrari'nin ana planyanın kenar plakasına doğru geçiş kısmında yaptığı değişiklikler, DRS açıldığında avantaj sağlanmasında etkili oldu. Bu, yarıştaki mücadeleler kadar sıralama performansında da avantaj sağlıyor.

F1 araç tasarımcıları her zaman DRS açıldığında ana planya ile üst planya arasındaki 85 mm'lik maksimum açıklığı kullanmaya çalışırlar ancak Ferrari'nin yeni tasarımının uç kısımlarında bu rakam arttırılmış durumda.

Bununla birlikte tasarımları kendi arasında da değerlendirmek lazım. Ferrari'nin önceki tasarımı, DRS kapalıyken sürüklenmeyi azaltacak şekilde hazırlanmıştı.

DRS open detail Photo by: Giorgio Piola

Tasarımdaki bu değişiklikler, pilotların yarış öncesindeki ayar tercihlerinde yardımcı oluyor ve pilotlara duruma en uygun tasarımı seçme fırsatı sağlıyor.

Red Bull ise son dönemde RB18'den daha fazla performans alabileceği bölümleri iyileştirmeye ve optimize etmeye devam etti.

Bununla birlikte Red Bull, araçtaki sürüklenmeyi azaltmaya yardımcı olması için Azerbaycan GP'den bu yana kiriş kanadın üst parçasını kullanmıyor.

Red Bull Racing RB18 beam wing comparison Photo by: Giorgio Piola