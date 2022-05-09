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Formula 1 / Miami GP Haberler

Ferrari, Red Bull'un gelişim harcamalarını sürdüremeyeceğini düşünüyor

Ferrari, Red Bull'un önde olmalarını sağlayan agresif güncellemeler için yaptığı harcamaları sürdüremeyeceğine inanıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Ferrari, Red Bull'un gelişim harcamalarını sürdüremeyeceğini düşünüyor
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Max Verstappen'in Imola'nın ardından Miami'de ikinci galibiyetini elde etmesi, Red Bull'un yakın zamanda yaptığı gelişimlerin avantaj sağladığını gösterdi.

Ferrari'nin sezon başındaki avantajı ise henüz büyük bir güncelleme getirmeme kararı verdikleri için kaybolmuş durumda. Fakat İtalyan takım, önemli olanın uzun oyun olduğunu düşünüyor.

Bu yıl tüm takımlar F1'in 140 milyon dolarlık bütçe sınırlaması ile kısıtlanmış durumda ve Ferrari, Red Bull'un erken yaptığı agresif harcamaların bedelini, gelişim bütçesi sona erdiğinde ödeyeceklerini düşünüyor.

Miami Grand Prix'sinin ardından konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımı ve Red Bull arasındaki form değişikliğinin, rakiplerinin Imola'ya getirdiği kapsamlı güncellemelerden kaynaklanabileceğini söyledi.

Fakat Red Bull'un, bu değişim oranını bütçe sınırını aşmadan yılın sonuna kadar korumalarının hiçbir yolu olmadığını açıkladı.

Binotto, "Red Bull, sezonun başından bu yana araçta gelişim yaptı ve güncellemeler getirdi."

"Son iki yarışa bakarsak, bizden birkaç ondalık saniye kadar daha hızlılar."

"Şu anda bu tempoyu korumak için gelişim yapmamız ve güncellemeler getirmemiz gerektiği şüphesiz."

"Umarım bir noktada Red Bull gelişim yapmayı durdurur çünkü bir bütçe kısıtlaması var. Aksi takdirde bunu nasıl yaptıklarını anlamayacağım." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Photo by: Alexander Trienitz

Ferrari, İspanya Grand Prix'sinde F1-75'e ilk büyük güncelleme paketini getirmeyi planlıyor ve Binotto, Barselona'da yapılacak gelişimlerin, takımın form kazanması için kritik olduğunun farkında.

Binotto, "Önümüzdeki yarışlarda, güncelleme getirerek araçta olabildiğinde gelişim yapmak için sıra bizde. 

"Barselona'da bizim için önemli olan bir pakete sahip olacağız ve bu bir sürpriz değil."

"Umarım getireceğimiz paket beklediğimiz gibi çalışır ve Red Bull'a kıyasla aramızdaki mevcut farkı kapatmamız için iyi olur." dedi.

Ferrari, ilk düzgün güncellemeleri getirmeden önce beş yarış kadar bekledi ve getirilecek yeni parçalar için yaptığı planda oldukça seçici.

Binotto, bütçe sınırının bu yılki güncellemelerinin az olacağı anlamına geldiğini söyledi.

"Her yarışta güncelleme getirecek kadar para harcama imkanımız yok. Bu çok basit."

"Yapamadığımız için değil, bütçe sınırlaması olduğu için böyle. Bu nedenle bir şekilde, doğru an ve doğru harcama olduğuna inandığımız zaman gelişim yapmaya odaklanmamız gerekiyor.”

Sezon içerisindeki atak planları sorulan Binotto, şu cevabı verdi: "Ne yapacağımızı açıklamayacağız."

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