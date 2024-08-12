Ferrari, "Red Bull'un en büyük kozlarından birini" kopyalıyor

Ferrari bu yılın başlarında İspanya Grand Prix'sinde yaptığı güncellemelerle yanlış bir adım atmış olsa da Scuderia geçen yılki Hollanda Grand Prix'sinden itibaren SF-23 ile köşeyi dönmüş gibi görünerek iyi bir form yakalamıştı.

Baskın Red Bull takımı hariç tüm takımlardan daha fazla podyum elde eden Ferrari, bu sezonun başlarında 2023 aracının bir evrimi olan SF-24 ile bu trendi sürdürdü.

Ancak, geliştirme planlarını hızlandırarak, İspanya Grand Prix'sine revize edilmiş bir zemin de dahil olmak üzere yeni parçalar getirdiler, bu da araca zıplama problemini geri getirdi ve onları güncellemeleri geri almaya zorladı.

Bunların son sonuçlar üzerindeki olumsuz etkisine rağmen Vasseur, Ferrari’nin bugün "agresif" olmaya ve risk almaya daha istekli olması nedeniyle cesaret verici işaretler görüyor.

Vasseur, Auto Motor und Sport'a son 12 ayla ilgili olarak "Daha agresif olduk"

"Benim için bu yeni temel tutum her şeyden daha etkili oldu.”

"Bu, konfor alanınızdan çıkmaya cesaret etmek anlamına geliyor. İster yarış için ihtiyacınız olan yakıt miktarı, ister ağırlık, soğutma ya da otomobilin kurulumu olsun. Bence bu Red Bull'un en büyük kozlarından biriydi." dedi.

Fred Vasseur, team principal Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

Ancak Ferrari'nin İspanya güncellemelerinde yaptığı gibi, risklerin hatalara yol açabileceğini söylendiğinde Vasseur, duruşunu savundu.

"Evet, ama aynı zamanda duyuları da keskinleştiriyor."

"Örneğin ağırlığı sınıra kadar zorlamak istiyorsanız, yarış sırasında alt gövdedeki aşınma ve yıpranma, lastikler, frenler ve yağ tüketimi nedeniyle aracın ne kadar ağırlık kaybedeceğini önceden çok dikkatli bir şekilde düşünmeniz gerekir. Böylece tüm alanlarda sınırı zorlamayı öğreniyorsunuz.”

"Eğer sonuç üç kilogramsa ve siz dört kilogram alıyorsanız, zaten ağırlık kaybetmişsiniz demektir. Aynı şey soğutma için de geçerli. Aynı şey soğutma için de geçerlidir. Sınırdan bir kademe fazla açabilirim. O zaman endişesiz güzel bir hayatım olur.

"Koşullara bağlı olarak, yarış sırasında bir yerlerde biraz daha fazla idare etmek zorunda kalabilirim ancak sonuçta getirdiğinden daha az maliyeti var. Her fazla kilo, her gereğinden fazla soğutma derecesi size 0.03 saniyeye mâl oluyor. Toplamda 0.1 kaybetmiş oluyorsunuz. Bu da başlangıç sıralamasında üç pozisyon kazandırabilir.”

"Sınırda çalışıyorsanız, çok daha fazla düşünmeniz gerekir. Bir konuya ne kadar çok dikkat ederseniz, o kadar hassas çalışırsınız. Bu düşünme diğer tüm alanlarda da devam eder."

"Elbette kendinizi hata yapma riskine maruz bırakıyorsunuz. İşler gerçekten kötü gidiyorsa, sınırlar içinde kalmak için biraz yavaşlamanız gerekir, yoksa diskalifiye olursunuz.”

"Ama önde olmak istiyorsanız ödemeniz gereken bedel bu. Rakipleriniz de bunu böyle görüyor.”

"Gridde her şey bu kadar dengeli olduğunda, masada hiçbir şey bırakamazsınız. Bu yüzden hatalar için sorumluluk alıyorum. Eğer hatalar agresif olduğumuz için meydana geliyorsa, hataları kabul ediyorum. Eğer dikkatsizlikten kaynaklanıyorsa, o zaman bu farklı bir hikaye." dedi.

Ferrari Takımlar Şampiyonasında McLaren'ın gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi ve Woking takımının 21 puan gerisinde kaldı.