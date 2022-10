Ferrari: "Red Bull'un düzlük hızı avantajı çok fazla"

Red Bull, pazar günü Max Verstappen ile Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sini kazandıktan sonra 2013'ten bu yana ilk kez F1 Takımlar Şampiyonu oldu.

Bu, Verstappen'in bu sezonki 13. galibiyeti oldu ve Hollandalı pilot bu rekoru Michael Schumacher ve Sebastian Vettel ile paylaşıyor. Bu aynı zamanda, Red Bull'un bu sezonki 15. galibiyeti.

Verstappen, bijon tabancası sorunu sebebiyle 11 saniye süren pit stopun ardından, Red Bull RB18'in düzlük hızı avantajı ile Charles Leclerc'i ve yarış lideri Lewis Hamilton'ı geçmesine katkı sağladı.

Leclerc, 12. sıradan başladığı yarışta sıra kazanmasının ardından Verstappen'in yavaş pit stopu ile de avantaj kazandı.

Verstappen, hem Leclerc hem de Hamilton'ı arka düzlüğün sonunda DRS'yi kullanarak yaptığı hamlelerle geçti ve karşı bir atağa izin vermedi.

Ferrari spor direktörü Mekies, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Bu Red Bull'un, diğer rakiplerine göre en yüksek hız avantajıyla yarıştıkları ilk yarış değil."

"Bununla başa çıkabildiler ve bu, kesinlikle bugünkü gibi mücadelelerde avantaj sağlıyor. Bizim her zaman tur zamanı ve hız arasında kurmaya çalıştığımız denge tam olarak bu."

"Sonuç olarak, bu yıl çoğu pazar günü olduğu gibi bugün de biraz hız avantajına sahiplerdi."

"En yüksek hızla mücadele edebilmek için çok iyi bir korumaya sahipler." dedi.

Verstappen'in zaferi, Red Bull'un galibiyet serisini sekiz yarışa çıkardı. Red Bull dışındaki bir takımın son zaferi, temmuz ayında Leclerc'in Ferrari adına kazandığı Avusturya Grand Prix'sinde gelmişti.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, yarışa pole pozisyonundan başlamıştı, ancak ilk virajda George Russell ile teması sonucu spin attı. Bu temas sonucu Sainz, yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, the field as Carlos Sainz, Ferrari F1-75, spins in the first corner

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images