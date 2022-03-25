Ferrari, Red Bull'un azami sürat avantajının nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyor

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Ferrari ve Red Bull geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bahreyn GP'sinde çok yakınlardı, RB18 ile F1-75'in tur zamanları neredeyse aynıydı bile denilebilir. Fakat GPS verilerine bakıldığında iki aracın karakteristikleri de ortaya çıkıyor.

Ferrari düşük hızlı virajlarda ve hızlanma esnasında daha iyi görünürken, Red Bull ise düzlük çıkışları ve yüksek hızlı virajlarda daha iyiydi.

Ferrari'nin en iyi motora sahip olduğuna inanıldığı da düşünüldüğünde bu performans farklılıkları merak uyandırıyor -çünkü daha düşük yere basma seviyeleri Red Bull'un bazı virajlarda üstün olmasına izin vermemeliydi.

Motorsport.com'a konuşan Carlos Sainz, Red Bull'un azami hız üstünlüğünün nereden geldiğine dair analizlerin halen devam ettiğini söyledi.

Sainz, "Bunu araştırıyoruz, çünkü bu alanda Red Bull'a karşı açık verdiğimizi biliyoruz."

"Sürüklenme seviyelerini ve pistin diğer kısımlarında daha güçlü olup olamayacağımızı görmek için yapabileceğimiz şeyleri analiz ediyoruz.

"Motor konusunda iyi adımlar attığımız ortada ancak diğerleri hala çok rekabetçi. Ayrıca çok güçlü güç ünitelerine ve yeterli sürtünme seviyelerine de sahipler, bu yüzden zorlu bir rekabet bizi bekliyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz ayrıca Ferrari'nin en iyi güç ünitesi olup olmadığı konusunda da kuşkulu.

İspanyol pilot, "Süper ötesi olmasa bile iyi bir motora sahibiz. Fakat Red Bull'un azami sürati bizden daha yüksek ve buna rağmen kimse Honda motoru hakkında konuşmuyor."

"Görünüşe göre birdenbire zirveye çıkmamıza rağmen Red Bull halen saatte 5 kilometre daha hızlı. Sadece Ferrari hakkında değil, başkaları hakkında da konuşmalıyız. Dayanıklılık konusunda ise şu an için rahat olabiliriz.” dedi.

Bahreyn'de kazanarak 2019 İtalya'dan bu yana ilk kez galibiyete uzanan Charles Leclerc ise Cidde'nin yüksek hızlı pist yapısı düşünüldüğünde, takımın azami hız konusundaki sorularına bir cevap bulmanın öneminin farkında olduğunu söylüyor.

Leclerc, “Bu konuyla yakından ilgileniyoruz, ancak hız farkının pistten piste değişebileceğini düşünüyorum."

"Red Bull'un Bahreyn'deki düzlük hızını gördük, bu tür pistlerde daha da güçlü olabilecekleri gerçeğini hesaba katıyoruz. Bu yüzden bu konunun üstüne gitmeye devam etmeliyiz." dedi.