İtalyan basını: "Ferrari, Red Bull'un 2026 yılında "yeni motor üreticisi" olarak görülmesini engelledi!"

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Formula 1'de 2026 yılında spora girecek yeni üreticilere, daha fala gelişim süresine sahip olmak ve daha fazla fazla para harcayabilmek gibi çeşitli ayrıcalıklar tanınacak.

Sonuçta bu üreticilerin F1'de çok fazla deneyimi olmayacak. Bu yüzden mevcut üreticilere kıyasla daha fazla zaman ve imkana sahip olmaları, oldukça kabul edilebilir bir durum gibi görünüyor.

Fakat kendi motor departmanını kuran Red Bull da, yeni bir üretici olmak için çabalıyordu. Hatta Ford'un desteğini de aldılar.

Red Bull, daha önce hiç motor üretmedi fakat geçen yıl itibariyle 2025 sonuna kadar Honda motorunun kullanım hakkını aldılar. Bu da özellikle Ferrari'nin tepkisini çeken bir durumdu.

İtalyan ekip, Red Bull'un yeni bir üretici olarak kabul edilemeyeceğini söyleyerek, uzun süre 2026 F1 motor anlaşmasını imzalamadı.

Görüşmeler epey uzadı ve sonunda Ferrari'nin bu anlaşmayı imzaladığı açıklandı.

Şimdi ise İtalyan La Gazzetta dello sport, Ferrari'nin Red Bull'a karşı verdiği savaşı kazandığını ve Avusturyalı ekibin "yeni üretici" olarak sayılmayacağını iddia etti. Bu da Ferrari'nin yeni anlaşmayı neden kabul ettiğini açıklıyor.

Böylelikle Red Bull, kendisine pek çok avantaj sağlayacak olan yeni motor üreticisi 'statüsüne' sahip olmayacak.

Ferrari konuya o kadar önem verdi ki hem başkan John Elkann hem de CEO Benedetto Vigna konuya doğrudan dahil oldu.

Sonuç olarak 2026'da sadece Audi yeni üretici olarak sayılacak.

Yine de henüz Red Bull veya Ferrari'den doğrulama gelmedi.