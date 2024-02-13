Ferrari: "Red Bull'u yakalamak için büyük bir çaba sarf ettik"
Ferrari teknik direktörü Enrico Cardile, kış boyunca son şampiyon Red Bull'u yakalamak için takımın çok fazla çaba sarf ettiğini dile getirdi.
Cardile, aracın geçen yıla göre değişip geliştiğini söylese de yine de aracın performansı hakkında tam anlamıyla yorum yapabilmek için piste çıkılması gerektiğini düşünüyor.
2024 aracıyla 'limite ne kadar yakın oldukları' sorusu üzerine Cardile, "Bu soru için kristal küreye ihtiyacım olacak çünkü her yıl limite yakın olduğumuzu düşünüyoruz ve kış boyunca geliştirme yapmak için çok sayıda performans buluyoruz."
"Bu yüzden bizim ya da bir başkasının bu düzenlemenin izin verdiği sınıra ne kadar yakın olduğunu söylemek zor."
"Söyleyebileceğim tek şey, yaptığımız aracın ilerlediği ve geliştiği. Sezon başladığında ilk güncellemeleri piste getirmenin ne zaman daha iyi olacağına karar vereceğiz, bu yüzden ilk adım rakiplerimize kıyasla nerede olduğumuzu görmek." yanıtını verdi.
Cardile, SF-24 aracındaki değişikliklere de değinmeyi unutmadı.
Araçtaki süspansiyon değişikliği hakkında ise şunları söyledi: "Birkaç yıl boyunca yatay eksenli süspansiyonu test ettik."
Enrico Cardile, Ferrari Şasi Teknik Direktörü
Fotoğraf: Ferrari
"Gerçekte arka süspansiyonumuz üst alt salıncak dağılımı açısından bir Red Bull takımına kıyasla biraz farklı. İyi aero sonuçları kaydettik ve itme çubuğundan çekme çubuğuna geçerken bu yöne doğru ilerledik ama büyük bir avantaj görmedik. Bu nedenle, aynı düzeni koruyarak süspansiyonumuzu geliştirdik."
"Pilotlarımızın sürüş tarzı bizim için büyük bir sorun olmayacak çünkü ayar yoluyla araç istenilen noktaya getirilebilir."
"Ancak günün sonunda, onlara çalışmak için bir temel sağlamak ve ardından aracı isteklerine göre uyarlayabilecekleri kadar geniş ayar seçenekleri sunmak bizim için önemliydi."
2022 yer etkisi düzenlemelerinden bu yana griddeki takımların en büyük hedefi zirvedeki Red Bull Racing'i yakalamak. Cardile de bunun için kış boyunca harcadıkları çabayı gizlemedi.
"[Red Bull'u yakalayıp yakalayamayacağımızı] söylemek zor ve tahmin etmek de anlamsız çünkü birkaç gün içinde bu farkı ne kadar kapattığımızı göreceğiz."
"Bu yıl pilotlarımıza sürmesi daha güzel ve her koşulda daha sağlam bir araç sağlayarak tur zamanını iyileştirmek istedik. Red Bull'u yakalamak amacıyla, araçta her şeyi düşünmek için büyük bir çaba sarf ettik. Başarılı olup olmadığımızı birkaç gün içinde öğreneceğiz."
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