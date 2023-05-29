Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı
Zorunlu izin sürecini tamamlayan ikili, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başlamak üzere 29 Mayıs Pazartesi günü takım fabrikasına gelecek.
Ferrari epey zor bir dönemden geçiyor çünkü geride kalan altı yarışta bir galibiyet dahi almayı başaramadılar.
Monako için hedef zaferdi fakat takımın performansı beklentilerin çok altında kaldı.
Gözler şimdi Barselona'ya ve buraya getirilecek diğer güncellemelere çevrilmiş durumda. Eğer buradaki paket de takımın ileriye doğru gitmesini sağlayamazsa, İtalyan ekip için tehlike çanları çalacak.
Arka planda ise teknik departmanı güçlendirmek adına çalışmalar mevcut. Bugün itibariyle Ferrari'nin Maranello merkezine, Red Bull'da görev alan iki üst düzey isim katıldı.
Bunlardan ilki, uzun boyuyla dikkat çeken ve kendisini aerodinamiye adamış olan David George. Kariyeri boyunca F1'e ek olarak NASCAR ve IndyCar'da da görev aldı.
2018'de Red Bull-Honda projesine katılan George, üzerinde çalıştığı projelere yenilikçi fikirler getiren değerli bir isim olarak kabul ediliyor. Hem güç ünitesi hem de aerodinami anlamında bilgili olan George, zorunlu izin sürecinin sona ermesinin ardından bugün itibariyle Ferrari'ye katıldı.
George'un yanı sıra Red Bull'un aerodinami departmanında görev alan bir aerodinamist de yine Ferrari'ye katılıyor.
Bunlar Fred Vasseur'ün yönetiminde atılan ilk adımlar olacak.
Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari
Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images
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