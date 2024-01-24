Ferrari, Red Bull'dan "bazı mühendislerle" anlaşmış
İtalyan basınına göre Ferrari, resmi bir duyuru yapılmasa bile Red Bull'dan bazı isimleri kadrosuna kattı.
Red Bull Racing takımı mühendislerini kaybetmeye devam ediyor. Ocak ayında Adrian Newey'nin en önemli yardımcılarından birisi olan Rob Marshall, McLaren'a geçti ve kısa bir süre sonra da Red Bull'un pit stoplarından sorumlu olan Andor Hegedus Aston Martin'e imza attı.
İtalyan Formu1a.uno'ya göre Red Bull Racing'in kaybettiği mühendisler arasında daha pek çok kişi var.
Habere göre birkaç mühendis de Ferrari ile sözleşme imzaladı. İsimleri açıklanmadı fakat bu kişilerin araç gelişiminden, lastiklerle ilgili çalışmalardan ve simülatör tarafındaki işlemlerden sorumlu olması planlanıyor.
Fakat Ferrari'den bazı mühendisler de Laurent Mekies ile beraber AlphaTauri'ye geçmiş gibi görünüyor.
Ferrari patronu Frederick Vasseur, Red Bull ile takım değiştiren mühendislerin "zorunlu bekleme süresini" 1 yıldan altı aya indirmeyi başardı. Bu sayede Ocak ayında Ferrari'deki yeni görevlerine başladılar.
Ferrari de bunun karşılığında takımdan ayrılan mühendislerin ve Laurent Mekies'in 1 Ocak'ta AlphaTauri ile çalışmasına izin verdi.
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