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Formula 1 Haberler

Ferrari, Red Bull'a verilen "sınırlı cezadan" memnun değil

Ferrari, Red Bull'a verilen cezayla "mutlu olmadığını" söylerken; cezanın etkilerinin "çok sınırlı" olduğunu düşünüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Ferrari, Red Bull'a verilen "sınırlı cezadan" memnun değil
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Cuma günü yapılan açıklamayla birlikte FIA, Red Bull'la bütçe sınırı aşımı konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. 

Bu anlaşma kapsamında Red Bull'a 7 milyon dolarlık para cezası verildi ve önümüzdeki 12 ay boyunca aero test süresi %10 azaltıldı. 

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Red Bull takım patronu Christian Horner, bu cezaların hem acımasız hem de ağır olduğunu söylemişti. 

Ferrari, bütçe sınırı kurallarının kimliğini koruyabilmek adına potansiyel bir bütçe sınırı ihlali durumunda ciddi cezalar verilmesi gerektiğini aylarca söylüyordu. 

İkinci antrenman ardından Sky İtalia mikrofonlarına konuşan Ferrari'nin Sportif Direktörü Laurent Mekies, FIA'yı bu karardaki şeffaflığından dolayı tebrik etti ve "oldukça açık bir sonuca vardıklarını" söyledi. 

Ancak Mekies, Red Bull'un bütçeyi aştığı 1.8 milyon poundun araç gelişimi üzerine harcanmış olabileceğinin de altını çizdi. 

Mekies, "Fazladan harcanan 500 bin, 1 milyon ya da 2 milyon avronun ne kadar büyük bir meblağ olduğu konusunda geçtiğimiz haftalarda çokça kez konuştuk ve bu konu hakkındaki görüşlerimizi birkaç kez belirttik."

"Ferrari olarak, fazladan harcanan 1.8 poundun tur başına birkaç onda bir saniyeye tekabül ettiğini düşünüyoruz. Yani bu rakamlar, yarışların hatta belki de şampiyonaların sonuçlarında gerçek bir etkiye sahip olabilir." dedi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Red Bull Content Pool

Mekies, Red Bull'un daha çok para harcayarak potansiyel bir şekilde kazanmış olabileceği zamanının, %10'luk aero testi kısıtlamasıyla giderilebileceğini düşünmüyor.

Ferrari, bütçe sınırı aşılarak kazanılabilecek zamanın, %10 aero testi kısıtlamasıyla kaybedilecek zamanın aynı olduğu görüşünde değil. 

Mekies sözlerine şöyle devam etti: "Cezaya gelecek olursak, iki önemli nedenden dolayı mutlu değiliz. Birincisi, Ferrari olarak %10 daha az aero testinin daha önce bahsettiğimiz [ birkaç onda bir saniye] tur zamanına karşılık geldiğini düşünmüyoruz." 

"Buna ek olarak, [Red Bull'un] bütçe sınırı azaltılmadığından, %10'luk kısıtlamadan dolayı aerodinamik testlere harcanamayacak olan para basit bir şekilde diğer alanlara harcanabilecek." 

"Yani Red Bull, %10'luk kısıtlamadan dolayı rüzgar tünelinde ya da CFD'de harcayamayacağı parayı, aracın ağırlığını azaltmada ya da başka konularda harcama konusunda tamamen serbest olacak."

"Bizim endişemiz, daha demin belirttiğim iki faktörün birleşmesiyle birlikte cezanın gerçek etkisinin çok sınırlı olması." 

 

Mekikes, F1'in bu cezayı kabul ederek konuyu daha fazla uzatmadan yoluna devam etmesi gerektiğini de ekledi. Fransız yönetici, 2022 bütçe sınırı sonuçları için de gelecek Ekim'e kadar beklememeyi umuyor ve daha hızlı bir şekilde hareket etmeyi umuyor. 

"Önümüze bakıp ilerlemekten başka seçeneğimiz yok. Bizim için, F1 için ve tüm F1 fanları için 2022'nin hesaplarını görmek adına gelecek Ekim'e kadar beklemememiz önemli olacak. [2022 hesapları] konusunda en hızlı şekilde bir sonuca ulaşabilmek için ne yapılması gerekiyorsa bu alanda FIA'yı destekleyeceğiz."

 

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