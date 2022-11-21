Ferrari, Red Bull’a karşı güncelleme savaşını neden kaybettiğini açıkladı

Haberi dinle

Maranello merkezli takım, 2022 sezonuna oldukça güçlü başladı ve Charles Leclerc, sezonun ilk üç Grand Prix'sinden ikisini F1-75 ile kazandı.

Ancak Red Bull, RB18'in performansını hızlıca geliştirerek mücadeleye geri döndü ve bu da Max Verstappen'in pilotlar şampiyonasının liderliğini ele almasına yardımcı oldu.

Japonya Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan eden Hollandalı pilot, bununla kalmayıp bu sezon toplamda 15 galibiyet kazanarak rekor kırdı.

Red Bull’un sene içinde neden daha fazla ilerleme kaydettiği konusunda Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bunun iki takımın araçlarında farklı alanları geliştirmeye çalışmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Binotto, Red Bull’un aracın ağarlığını azaltma hedefinin Ferrari’nin aerodinamiyi geliştirme hedefinden çok daha kolay olduğunu ifade etti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 1 / 1 Fotoğraf: Ferrari

Motorsport.com tarafından 2022 boyunca Red Bull’un gelişiminin neden daha güçlü olduğu sorulduğunda Binotto, “Bence bunda etkili birkaç faktör vardı.”

“Öncelikle gelişim açısından Red Bull’un izleyeceği yol belliydi ve bu, aracın ağırlığını azaltmaktı. Bizim için durum farklıydı.”

“Araçtan daha fazla performans elde etmek için neyi düzeltmeleri gerektiğini biliyorlardı. Bizim içinse durum daha komplikeydi çünkü zor aero güncellemeleriyle uğraştık ve aracın aerodinamik açıdan konseptini geliştirmeye çalıştık.”

"Ayrıca, geriye bakarsam, belki de yaptığımız güncellemeler kesinlikle yeterli değildi. [Aracı geliştirmeyi] çok erken bırakmak zorunda kaldık. Bu bir seçim için değildi, bütçeden ötürü bunu yaptık. Ancak tekrar gözden geçirmemiz gereken bazı şeyler var.” yorumlarında bulundu.

Ferrari geçtiğimiz günlerde, 2022 aracındaki çalışmaların birkaç hafta önce durdurduğunu çünkü ekibin bu yılki bütçe sınırının limitine ulaştığını açıkladı.

Binotto, Ferrari'nin kaynaklarını bu yıl ile gelecek yıl arasında bölmek konusunda ne kadar başarılı olduğunu belirtse de bunu 2023 aracının başarısına göre değerlendirilebileceğini söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, 2nd position, arrive on the grid at the end of the race 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Binotto, “2022 ile 2023 arasında öncelik tercihi yapıp [araca güncelleme getirmeyi] bu kadar erken bırakarak doğru seçimi mi yaptık? Bilmiyorum."

“Bence sadece 2023 bize neyin doğru seçim olup olmadığını söyleyebilir. Bundan daha fazlasını, belki aracın daha iyi ve düzgün bir şekilde geliştirilmesini sağlayabilirdik ve bu gözden geçirmemiz gereken bir şey.

"Fakat bence asıl sebep Red Bull'un [araç gelişimi konusunda] net bir yolu olmasıydı ki bu da ağırlık azaltmak oldu. Aracın kendisinden performans çıkarmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Ferrari, bu yılki şampiyonada Red Bull'a karşı daha fazla mücadele edemediği için hayal kırıklığına uğramış olsa da Binotto, takımının tüm sezon boyunca ön cephede savaşmaya devam etmesinden cesaret aldığını söyledi.

Takım patronu, "Bence bizim için önemli olan rekabetçi olmaya geri dönmekti ve bu bizim gerçek hedefimizdi."

“Benim için 22. yarışta iyi bir pozisyon için mücadele etmek en iyi sonuçtur çünkü bu sadece sezon başında çok güçlü bir araca sahip olduğumuz bölümde değil, [sezonun devamında da] rekabetçi olduğumuz anlamına geliyor."

"Kimse bunu beklemiyordu ama sezon boyunca ve sonuna kadar savaşmaya devam ettik."

"Bazı iniş çıkışlarımız oldu. Yeterince iyi olmadığımız yarışlar oldu ve bunları tekrardan değerlendireceğiz. Fakat bence [pilotlar ve markalar şampiyonasında] ikinci olmaktan çok benim için önemli olan, 22. yarışta hâlâ iyi pozisyonlar için savaşıyor olmamızdı.” ifadelerini kullandı.