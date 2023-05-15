Ferrari: "Red Bull, yarış performansı için sıralama hızından feragat ediyor"
Ferrari, 2023'te bazı yarışların sıralamalarında Red Bull ile mücadele edebilmelerinin, Red Bull'un yarışta güçlü olabilmek için sıralama hızından feragat etmesinden kaynaklandığını düşünüyor.
Charles Leclerc, bu sezon gerçekleştirilen ilk 5 yarışta Red Bull dışında pole pozisyonu kazanabilen tek isim oldu. Ferrari pilotu, Azerbaycan GP hafta sonunda hem sprint, hem de ana yarış için pole pozisyonlarını kazandı.
Leclerc, Bahreyn'de sıralamalarda 0.292 sn geride kalırken Arabistan'da ise 0.155 sn geride kaldı. Buna karşı Ferrari, şu ana kadar ilk ve tek podyum sonucunu Bakü'de aldı. Ferrari'nin en iyi pilotunun ilk 5 yarış sonunda liderden yediği farkın ortalaması 30.85 sn oldu.
Ferrari Pilot Koçu Jock Clear, Red Bull ile aralarındaki farkın Red Bull'un sıralamalarla yarıştaki farklı yaklaşımıyla açıklanabileceğini söyledi.
Ferrari'nin uzun stintlerde gerilemesi için Clear, "Sorunun nerede yattığı konusunda iyi bir fikre sahibiz. Bunu nicelleştirelim."
"Yani bazı açılardan, 'Tamam, yarışta sıralamalara kıyasla neler olduğuna bakıyoruz.' diyebiliriz. Bu zamanlarda bazı farklılıklar görüyoruz."
"Belki de tam olarak uyum sağlayamadığımız şey, bu farklılıkların nasıl ortaya çıktığıdır. Şu anda içinden geçtiğimiz süreç, belki de yarış hızını tekrar aynı çizgiye getirmek için ne yapabileceğimizi veya odak noktamız açısından neyi değiştirebileceğimizi belirlemektir." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Clear, Ferrari'nin belki de Red Bull gibi tek tur performansından feragat edip daha çok yarış hızına odaklanması gerektiğini düşünüyor.
Clear, "Sıralama turlarında bir darbe almak zorunda mıyız? Bu her zaman kabullenmesi zor bir şeydir çünkü yarışları genelde belirleyen şey sıralamalardır."
"Bu yüzden gözümüzü sıralama topundan çekmeyi göze alamıyoruz. Ancak kesinlikle, yarış performansını nasıl bulabileceğimizi tamamen anlamamız gerek."
"Bunun sonucunda belki de sıralama performansından biraz feragat etmemiz gerektiğini göreceğiz."
"Sıralamalarda bu sayede onlarla mücadele edebiliyoruz çünkü onlar (sıralamalarda) optimum seviyede olmuyorlar." dedi.
Red Bull'un kendilerini tam olarak nerede geride bıraktığı sorulduğunda ise Clear, "Onlar, düzlüklerde, özellikle DRS açıkken çok, çok hızlılar."
"Tekrarlamam gerekirse buna, o sürtünme seviyesinden nasıl daha iyi kurtulabileceğimize bakmalıyız çünkü bu, bedavadan tur zamanı sağlıyor."
"Pilotlar bunu başarmak için, bir virajdan diğerine kadar en hızlı şekilde geçmek için çok fazla yetenek kullanmak zorunda olmuyor. Burası kesinlikle onların çok hızlı olduğu bir alan." şeklinde cevap verdi.
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