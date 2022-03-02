Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Marko: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull'dan kimin en hızlısı olduğunu detaylar belirleyecek" Sonraki / Vandoorne, F1'e dönüşü düşünmüyor
Formula 1 / Bahrain Mart Testi Analiz

Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in 0.3 ila 0.4 saniye gerisinde mi?

Mercedes ve Red Bull, Bahreyn'deki testlerde araçlarının oldukça farklı bir versiyonlarını ortaya koyacak olsalar da, Ferrari F1-75'in "büyük potansiyelini" keşfetmeye odaklanacağı için küçük değişiklikler yapacak. Motorsport.com İtalya'ya göre Ferrari, en iyi takımlarla arasındaki farkı önemli ölçüde azalttı ve Sakhir'de aracın tabanında değişiklik yapmayı planlıyor.

Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in 0.3 ila 0.4 saniye gerisinde mi?
Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Haberi dinle

Ferrari, F1-75'le katıldığı ilk testin ardından değerlendirmelerini tamamlamış gibi görünüyor. 10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sezon öncesi testi için Bahreyn'e getirilecek olan Ferrari F1-75, İspanya'da kullanılan araçla aşağı yukarı benzer olacak.

Mercedes ve Red Bull, görünüşe bakılırsa teste çok büyük güncellemelerle gelecekler. Fakat Ferrari, Barselona'da iyi performans gösteren F1-75'in gelişimi üzerinde çalışmayı tercih etti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Özellikle Mercedes'in 2019'da harika sonuçlar veren bir stratejiyi izlemesi ve ikinci teste tamamen farklı bir araç getirmesi bekleniyor. 

Maranello merkezli ekip, Charles Leclerc ve Carlos Sainz Barselona'daki üç günlük testte F1-75'le ilgili pozitif sonuçlar alsa da, hiç performans çalışması yapmadı ve test boyunca ana odak noktası pist, rüzgar tüneli ve simülatör arasındaki verilerin korelasyonunu sağlamaktı.

İtalyan ekibin personeli, aracın potansiyeline rağmen İspanya ile alakalı performans değerlendirmesi yapmaktan kaçınıyorlar. Buna karşılık Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Ferrari'de iyimserlik var çünkü zirve ile farkın 0.3 ila 0.4 saniye olduğu tahmin ediyorlar. Bu da Ferrari'yi ilk üçe oturtacak ve şartlar bir araya geldiğinde Ferrari'nin zirve yarışında olmasına izin verecek bir değer.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, dettaglio della fiancata alta

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, dettaglio della fiancata alta

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mercedes ve Red Bull'la ilgili durumun farkında olsa da Ferrari'nin F1-75'ten çok daha fazla performans alabileceğini düşünüyor.

Binotto, "Araç Bahreyn'de, İspanya'da gördüğünüzden çok farklı olmayacak. Bence bizim için ilk adım sahip olduğumuz şeyden en iyisini çıkarmak olacak. Yalnızca çok fazla yakıtla ve en iyi olmayan motor modunda sürdüğümüz için değil, aynı zamanda keşfedilecek daha çok şey olduğu için en iyi performansımızdan kilometrelerce uzaktayız." dedi.

Ferrari F1-75, dettaglio del fondo modificato a Barcellona

Ferrari F1-75, dettaglio del fondo modificato a Barcellona

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes ve Red Bull, Bahreyn'de neredeyse yepyeni bir aracı piste çıkarırken, Ferrari dalgalanma sorunlarını en aza indirmek amacıyla taban değişiklikleri yapacak.

"Elbette rakiplerimizin güncellemeleri konusunda her zaman endişeliyiz. Onların gerçekten çok güçlü olacaklarına eminim ama yapılan işten memnunuz...”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Erik Junius

paylaşım
yorumlar
Marko: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull'dan kimin en hızlısı olduğunu detaylar belirleyecek"
Önceki haber

Marko: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull'dan kimin en hızlısı olduğunu detaylar belirleyecek"
Sonraki haber

Vandoorne, F1'e dönüşü düşünmüyor

Vandoorne, F1'e dönüşü düşünmüyor
Yorumları görüntüle
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
Formula 1 takımları, FIA'dan araç ağırlığını daha da artırmasını isteyebilir Barselona Şubat Testi
Formula 1

Formula 1 takımları, FIA'dan araç ağırlığını daha da artırmasını isteyebilir

Ferrari F1-75'in ön süspansiyonundaki üçüncü eleman Barselona Şubat Testi
Formula 1

Ferrari F1-75'in ön süspansiyonundaki üçüncü eleman

Mercedes, W13'ün arkasında soğutma ızgaraları açtı Barselona Şubat Testi
Formula 1

Mercedes, W13'ün arkasında soğutma ızgaraları açtı

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "Testlere güvenmiyoruz"
Formula 1

Sainz: "Testlere güvenmiyoruz"

Leclerc: "Barselona'da herkes kendi elini saklıyor" Barselona Şubat Testi
Formula 1

Leclerc: "Barselona'da herkes kendi elini saklıyor"

Ferrari, Barselona'daki reklam çekimini sorunsuz şekilde tamamladı
Formula 1

Ferrari, Barselona'daki reklam çekimini sorunsuz şekilde tamamladı

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, F1-75'e şimdilik güncelleme getirmeyi planlamıyor
Formula 1

Ferrari, F1-75'e şimdilik güncelleme getirmeyi planlamıyor

Marko: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull'dan kimin en hızlısı olduğunu detaylar belirleyecek"
Formula 1

Marko: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull'dan kimin en hızlısı olduğunu detaylar belirleyecek"

Ferrari, düzlüklerdeki dalgalanma problemini çözdüğünden emin
Formula 1

Ferrari, düzlüklerdeki dalgalanma problemini çözdüğünden emin

Son Haberler

Ferrari, F1-75'e şimdilik güncelleme getirmeyi planlamıyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, F1-75'e şimdilik güncelleme getirmeyi planlamıyor

Vandoorne, F1'e dönüşü düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Vandoorne, F1'e dönüşü düşünmüyor

Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in 0.3 ila 0.4 saniye gerisinde mi?
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in 0.3 ila 0.4 saniye gerisinde mi?

Marko: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull'dan kimin en hızlısı olduğunu detaylar belirleyecek"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull'dan kimin en hızlısı olduğunu detaylar belirleyecek"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.