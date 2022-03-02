Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in 0.3 ila 0.4 saniye gerisinde mi?

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Ferrari, F1-75'le katıldığı ilk testin ardından değerlendirmelerini tamamlamış gibi görünüyor. 10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sezon öncesi testi için Bahreyn'e getirilecek olan Ferrari F1-75, İspanya'da kullanılan araçla aşağı yukarı benzer olacak.

Mercedes ve Red Bull, görünüşe bakılırsa teste çok büyük güncellemelerle gelecekler. Fakat Ferrari, Barselona'da iyi performans gösteren F1-75'in gelişimi üzerinde çalışmayı tercih etti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Özellikle Mercedes'in 2019'da harika sonuçlar veren bir stratejiyi izlemesi ve ikinci teste tamamen farklı bir araç getirmesi bekleniyor.

Maranello merkezli ekip, Charles Leclerc ve Carlos Sainz Barselona'daki üç günlük testte F1-75'le ilgili pozitif sonuçlar alsa da, hiç performans çalışması yapmadı ve test boyunca ana odak noktası pist, rüzgar tüneli ve simülatör arasındaki verilerin korelasyonunu sağlamaktı.

İtalyan ekibin personeli, aracın potansiyeline rağmen İspanya ile alakalı performans değerlendirmesi yapmaktan kaçınıyorlar. Buna karşılık Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Ferrari'de iyimserlik var çünkü zirve ile farkın 0.3 ila 0.4 saniye olduğu tahmin ediyorlar. Bu da Ferrari'yi ilk üçe oturtacak ve şartlar bir araya geldiğinde Ferrari'nin zirve yarışında olmasına izin verecek bir değer.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, dettaglio della fiancata alta Photo by: Giorgio Piola

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mercedes ve Red Bull'la ilgili durumun farkında olsa da Ferrari'nin F1-75'ten çok daha fazla performans alabileceğini düşünüyor.

Binotto, "Araç Bahreyn'de, İspanya'da gördüğünüzden çok farklı olmayacak. Bence bizim için ilk adım sahip olduğumuz şeyden en iyisini çıkarmak olacak. Yalnızca çok fazla yakıtla ve en iyi olmayan motor modunda sürdüğümüz için değil, aynı zamanda keşfedilecek daha çok şey olduğu için en iyi performansımızdan kilometrelerce uzaktayız." dedi.

Ferrari F1-75, dettaglio del fondo modificato a Barcellona Photo by: Giorgio Piola

Mercedes ve Red Bull, Bahreyn'de neredeyse yepyeni bir aracı piste çıkarırken, Ferrari dalgalanma sorunlarını en aza indirmek amacıyla taban değişiklikleri yapacak.

"Elbette rakiplerimizin güncellemeleri konusunda her zaman endişeliyiz. Onların gerçekten çok güçlü olacaklarına eminim ama yapılan işten memnunuz...”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius