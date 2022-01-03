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Formula 1 Haberler

Ferrari: "Red Bull ve Mercedes'i yakalamanın kolay olacağını düşünmek 'saflık' olur"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Ferrari, 2022 Formula 1 teknik düzenlemeleri sayesinde Red Bull ve Mercedes'i yakalamanın kolay olacağını düşünmenin "saflık" olacağına inanıyor.

Ferrari: "Red Bull ve Mercedes'i yakalamanın kolay olacağını düşünmek 'saflık' olur"

Formula 1, uzun zamandır beklenen yeni kurallar çerçevesinde, bu yıl farklı aerodinamik konseptlere geçiş yapacak ve aynı zamanda 18 inç lastiklere de geçilecek.

Bu, tüm takımlara ileriye doğru büyük adımlar atma fırsatı veriyor fakat özellikle iki yıldır hiçbir yarış kazanamayan Ferrari, yeni dönemde yeniden gridin önüne dönmek istiyor.

Bu yıl McLaren'la giriştiği üçüncülük savaşını kazanan Ferrari, büyük adımlar atmayı başarsa da, sezon başından itibaren temelde 2022 aracına konsantre oldu.

İtalyan ekip buna rağmen Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisiyle beş podyuma ve iki pole pozisyonu alıp, şampiyonada McLaren'ın 47.5 puan önünde yer aldı.

Şampiyonanın tepesinde Mercedes ve Red Bull takımları vardı ve aralarındaki heyecanlı şampiyonluk mücadelesi yıl sonuna kadar devam etti.

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, Mercedes ve Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi nedeniyle 2021 araçlarına odaklanmasına rağmen, bunun bu yılki beklentileri üzerinde büyük bir etkisi olmasını beklemiyor.

Mekies, "Eminim bu yılki aracı geliştirmek zorunda kaldılar."

"Ancak halükarda inanılmaz bir organizasyona sahipler ve bunu görmek için sonuçlara bakmanız yeterli."

"Dolayısıyla, 2022'de harika bir araç üretebilme ihtimallerini ve yeteneklerini, bir an için bile hafife almıyorum"

Charles Leclerc, Ferrari SF90 mule

Charles Leclerc, Ferrari SF90 mule

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Evet, 2021'de daha fazla para harcamak zorunda kaldılar fakat son 10 yılda aldıkları sonuçlara bakarsanız, aradaki farkı kapatmanın kolay olacağını düşünmek için çok saf olmanız gerekiyor."

"Biz bile olduğumuz yere kıyasla 2022 aracının rakamlarına bakıyoruz ve eğer olduğumuz yere kıyasla onlardan onda X saniye kadar yavaşsak, bu farkı ve ayrıca onlarla olan farkı kapatmamız gerek."

"Yani onlar için çok endişelenmezdim."

Ferrari, yeni aracın 2021'de kullanılandan "önemli ölçüde farklı" bir güç ünitesine sahip olacağını ve  "birçok yenilik" içereceğini açıklamıştı.

Takım 2018'den beri şampiyonluk savaşı vermiyor ve son takımlar şampiyonluğunu da 2008 yılında aldı.

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