Ferrari, Red Bull tarzı sidepod yapısına geçiyor
Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan İspanya GP'ye getireceği güncellemelerle Red Bull'un sidepod konseptine benzer bir tasarıma geçiş yapacak.
İtalyan ekibi, 2023 F1 aracı SF-23'ün yarış performansından mutsuz olduğu için durumu tersine çevirmenin yollarını arıyor.
Bu kapsamda güncellemeler hazırlayan takım, son yarışlarda taban bölgesinde yaptığı güncellemelerin ardından bu hafta sonu sidepod bölgesinde güncellemeler yapacak. Kaynaklardan gelen bilgilere ve padoktan gelen ilk fotoğraflara göre Ferrari, gridde çoğunun takip ettiği Red Bull tarzı konsept yapısına geçiş yapacak.
Ferrari'nin sidepod yapısının doğrudan Red Bull kopyası olması beklenmiyor ancak yine de Ferrari'nin mevcut yapısına göre belirgin bir değişiklik olacak.
Bu değişiklik, takımın yarışlarda yaşadığı lastik sorunlarının herhangi bir mekanik ayar sorunundan çok aracın aerodinamik yönleriyle ilgili olduğu sonucuna vardığını gösteriyor olabilir.
Araç farklı görünse de, Charles Leclerc büyük bir değişiklik beklemediğini, buna karşı daha istikrarlı olmayı beklediklerini söyledi.
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