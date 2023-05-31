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Ferrari, Red Bull tarzı sidepod tasarımına mı geçiyor?

Ferrari bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya Grand Prix'sine önemli güncellemelerle gelecek ve iddialara göre sidepod yapısı da değişebilir.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari bu yıl şimdiye kadar hiçbir yarışta gerçek bir galibiyet savaşı veremedi ve genellikle en hızlı ikinci takım olmak için mücadele etti.

Tek turda zaman zaman çok iyi görünseler de, pazar günleri Red Bull açık ara en hızlı takımdı.

İtalyan ekip durumu tersine çevirmek istiyor ve arka planda yeni güncellemeler hazırlıyor.

Takım Imola için hazırladığı güncellemeleri Monako'da kullanmıştı. Şimdi ise Barselona için daha fazla güncelleme hazırlığı var.

İddiaya göre Ferrari, Maranello'da aylardır üzerinde çalıştığı büyük güncelleme paketini bu hafta sonu kullanacak.

Değişiklikler lastik aşınmasını geliştirmesi beklenen yeni bir arka süspansiyon ve yeni bir tabanı kapsıyor.

Yeni tabanın daha fazla yere basma gücü sağlaması bekleniyor. Yeni arka süspansiyon da hem dengeye hem de lastik aşınmasına doğrudan yardım edecek.

Motorsport.com'un İtalya'ya göre Ferrari'nin planları arasında Red Bull tarzı yan sidepoda geçmek de var. Fakat bunun İspanya'da yapılıp yapılmayacağı belirsiz.

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