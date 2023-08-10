Ferrari, Red Bull personeline ulaşmak için Mercedes personelini mi kullanıyor?

Serra'nın Mercedes'ten Ferrari'ye geçişi henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da Auto Motor und Sport'a göre Fransız'ın 18 aylık bir ücretli zorunlu izne çıkması an meselesi.

Ferrari'ye 2025 yılında gelecek olan Serra, Vasseur'ün Ferrari'nin rakip takımlarının en büyük ve en parlak isimlerinden birkaçını Maranello'ya getirme teklifinin sadece bir parçası ve bir numaralı hedefi hâlâ Waché.

David Sanchez'i McLaren'e ve Laurent Mekies'i AlphaTauri'ye kaptıran Ferrari, bu yılın başlarında Red Bull teknik direktörü ve RB19'un ve üstün DRS'sinin arkasındaki kilit adamlardan biri olan Waché'ye gözünü dikti.

Fransız teknik direktör tarafından reddedilmesinin ardından Ferrari, dikkatini vatandaşı ve Mercedes'in performans direktörü Serra'ya çevirdi.

AMuS'tan Michael Schmidt, Scuderia'nın Mercedes'le daha kısa bir ücretli zorunlu izin süresine izin verecek bir anlaşmaya varamaması halinde 2025'te Ferrari'ye katılması beklenen Serra'yı, Waché'yi Ferrari'ye gelmeye ikna etmek için kullanmayı umduklarını bildirdi.

Schmidt, Spa sonrası yayınladığı videoda, "Loïc Serra'nın dikkatle seçildiğine inanıyorum."

"O, Red Bull'un teknik direktörü Pierre Waché'nin en iyi arkadaşlarından biri. İkisi rakip takımlardan olsalar da padokta sık sık birlikte vakit geçiriyorlar."

"İkisi de çok sigara içiyor ve sohbet ediyorlar. Bu ikisinin sohbetini dinlemeyi çok isterdim."

"Bence Vasseur bu bağlantı aracılığıyla Pierre Waché'yi de elde etmeye çalışıyor."

"Red Bull'dan duyduğuma göre Vasseur bu işin peşini bırakmamış ve Waché ile anlaşmaya çok yaklaşmış, belki de hâlâ uğraşıyordur." dedi.

Ancak Schmidt, Red Bull'un Waché'nin kalacağından oldukça emin olduğunu söylüyor.

Bu yılın başlarında Ferrari'nin Red Bull tasarım gurusu Adrian Newey'in peşinde olduğu ve Enrico Balbo'nun da hedefte olduğu söylentileri vardı.

Ferrari logo Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner o dönemde, Red Bull'un kilit personelini İtalyan takımına kaptırmayacağını açıkça belirtmişti.

Mayıs ayında Horner, "Personelin Ferrari'ye geçmesi konusunda, kesinlikle üst düzey veya orta düzeylerde planlanan bir şey yok."

"Ferrari ile bağlantılı olarak adı geçen kişiler geçen hafta beni görmeye geldiler ve bu söylentilere inanmadıklarını belirttiler."

"Ancak bu Formula 1 ve bu kaçınılmaz olarak gerçekleşecek. Ancak ekibimizin herhangi bir üst düzey üyesinin Maranello'ya katılması gibi bir planımız yok." dedi.