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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"

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Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Adam Cooper
Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari, 2026 Formula 1 motorlarının belirlenmesinin daha öncesinde Red Bull için motorların geliştirilmesinin dondurulmasından daha önemli olduğunu düşünüyor.

Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın güç ünitesi projesini devralmak için mevcut motorların gelişiminin 2022'den itibaren dondurulmasını istiyor.

Mercedes bu konuda Red Bull'un sporda kalması için böyle bir hamleyi destekleyeceğini açıklarken Ferrari, güç ünitesi performansı açısından geride olduğu için pek istekli değil.

Gelecekteki motor formülü, bugün gerçekleştirilecek video konferansta görüşülecek. Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, bu toplantıda motorların gelişiminin dondurulmasının öncelik olmayacağını söyledi.

Binotto, "Evet, motorların dondurulması konusu bu büyük toplantının tek bir maddesi olacak, bu yüzden bu konunun çok uzun görüşüleceğinden emin değilim."

"Motorların dondurulmasından önce daha önemlisi 2026 motorlarını konuşmak olacak. Gelecekteki yeni güç ünitelerinin teknik formatı ne olacak? Ne kadar bütçe gerekecek? Ne tür bir teknoloji kullanılacak?"

"Bu yüzden bunun öncelik olduğunu düşünüyorum. Motorların gelişiminin dondurulması ikinci öncelikli." dedi.

 

Horner: "Wolff, bize motor vermemek için her şeyi yapacaktır"

Honda motorunu kullanmanın öncelikleri olduğunu söyleyen Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Mercedes'in kendilerine destek vermesini memnuniyetle karşıladı.

Ancak Horner, bu konunun daha çok F1'in patronlarını ilgilendirdiğini söyledi.

Horner, "Toto, Red Bull pek sık aynı görüşte olmaz. Açıkçası bu onlar için mantıksız bir şey değil çünkü şu anda onlar Formula 1'deki en iyi motora sahipler."

"Bu yüzden neden dondurmak istemesinler? Açıkçası, F1'in bu konuya daha büyük pencereden bakması lazım. F1, sporu güç ünitesi açısından korumak için gerekli adımları atmak zorunda."

"Toto, bize motor tedarik etmemek için her şeyi yapacaktır. Bu yüzden onun tam desteğinden çok minnettarım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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