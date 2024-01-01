Ferrari, RB19 başarısının altında yatan bir başka Red Bull sırrını ortaya çıkardı
Ferrari aerodinami şefi Enrico Cardile, Red Bull'un fren kaliperleri için RB19'un ağırlığını azaltabilecek "yeni bir teknoloji" kullandığını açıkladı.
2023 Formula 1 sezonu, 22 yarıştan 21'ini kazanarak dikkat çeken Red Bull takımı için rekor kıran bir hakimiyet hikayesiydi.
Ferrari, Carlos Sainz'in Singapur'da damalı bayrağı en önde geçmesiyle Red Bull'a tek mağlubiyetlerini tattıran takım olma onurunu kazandı. Ancak genel olarak rakiplerin Max Verstappen ve Red Bull RB19 kombinasyonuna karşı koymakta zorlandığı bir sezon oldu.
Hem Mercedes hem de Ferrari, Red Bull'un hakimiyetine son vermek için cevaplar ararken 2024 için çizim tahtasına geri dönmeye hazırlanıyor.
Rakiplerin inceledikleri alanlardan biri de fren kaliperleri oldu. Cardile, bu alandaki yeniliklerin Red Bull'un bu bileşenin ağırlığını azaltmasına olanak sağladığından şüpheleniyor.
Auto Motor und Sport'un bazı takımların kaliperlerini küçülttüğünü, Ferrari'nin ise daha muhafazakâr bir yaklaşım benimsediğini söylemesi üzerine Cardile, "Diğer takımların daha küçük kaliperleri olduğunu sanmıyorum."
"Bu, açık kaynak olarak adlandırılan bir bileşen. Bir takım bir şeyi değiştirirse, CAD tasarım planlarını herkesle paylaşmak zorunda. Biz onları görebiliyoruz."
"Elbette fotoğrafları da inceliyoruz. Anladığım kadarıyla fren kaliperlerinin boyutu tüm takımlar için neredeyse aynı."
Fotoğraf: Uncredited
Red Bull Racing RB19 brake drum detail
"Red Bull bu yıl Mercedes ve bizim birkaç yıldır kullandığımızdan farklı yeni bir teknoloji sundu. Bu yeni kaliperler ağırlık avantajı getiriyor olabilir. Buna bakmak zorundayız."
"Ancak parçanın bir milimetre daha büyük ya da küçük olması bir fark yaratmıyor."
Genel olarak, yer etkisi aerodinamiğine dayanan yeni nesil F1 araçlarının ayarlama konusunda daha büyük zorluklar yarattığı kabul edilmektedir.
Bu teoriye dayanarak, artık her alanda güçlü bir otomobil yaratmanın mümkün olmadığı iddia edilebilir. Ancak Cardile, Red Bull RB19'un bu fikri yıktığını söylüyor.
Cardile, "Red Bull çok yönlü bir şirket olduğunun en iyi örneği. Sadece çok çalışmanız ve doğru hedeflere sahip olmanız gerekiyor." dedi.
Ferrari 2024 mücadelesine F1 şampiyonluğu zaferi olmadan geçirdiği uzun dönemi sona erdirmek için girecek. 2008'de Markalar şampiyonluğu unvanını kazandığından bu yana başarı elde edemedi.
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