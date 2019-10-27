Ferrari, rakiplerinin motor protestosunu memnuniyetle karşılayacak

Yarış başlamadan önce çıkan söylentilerde bir takımın Ferrari'nin iyi bir sonuç alması halinde İtalyan takımı protesto edecekleri edilmişti.

Ferrari'nin düzlüklerdeki bu üstün performansıyla ilgili spekülasyonlar son birkaç haftadır devam ediyor ve rakip takımlar sürekli olarak düzlük performansını işaret ediyor.

Bununla birlikte Ferrari takım patronu Mattia Binotto, olası bir protestodan korkmadıklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, olası bir protesto hakkında şunları söyledi: "Bundan memnun olurum çünkü ne kadar aptal olduklarını gösterirler ve bu söylentiler de biter."

Birkaç takım patronu potansiyel protesto hakkında hiçbir şey bilmediklerini söylerken, Motorsport.com'a konuşan bir tanesi, "Bunun hakkında konuşamam." dedi.

İddialara göre Ferrari bugünkü yarışta en az bir araçla güçlü bir sonuç alırsa, bu takım tarafından protesto edilecek. Aksi takdirde bu protesto Austin'deki bir sonraki yarışa kadar ertelenecek..