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Ferrari, Raikkonen'e hediyeyle veda etti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, son yarışı öncesinde eski takımı Ferrari'den veda hediyesi aldı.

Ferrari, Raikkonen'e hediyeyle veda etti

Kimi Raikkonen, 2007'de katıldığı Ferrari ile şampiyon olmayı başarmıştı. Şu anda İtalyan ekibin son şampiyonu olmaya devam ediyor ve İtalyan marka tarafından çok seviliyor.

Fin pilotu bu hafta sonu F1'e veda edecek ve Ferrari de kendisine bir veda hediyesi verme kararı aldı.

Düzenlenen törenle Ferrari, Raikkonen'e 2007'de şampiyonluğa ulaştığı F2007 aracının bir modelini verdi.

Raikkonen'in yüzündeki gülümsemeye bakılırsa tüm töreni beğenmiş durumda.

Bu törene Ferrari ekibinden önemli isimlerin yanı sıra F1 CEO'su Stefano Domenicali de katıldı.

 

Öte yandan Mercedes'te de Valtteri Bottas'a veda vardı.

Fin pilot, bugün Mercedes takımıyla son yarışına çıkacak ve sabah saatlerinde tüm takım Fin pilot maskesi taktı.

Bottas, Mercedes'le son yarışına özel bir tulumla katılacak.

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mercedes
Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mercedes
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mercedes
Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mercedes
2/7

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes team members wear a Valtteri Bottas mask
Mercedes team members wear a Valtteri Bottas mask
3/7

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes, wears a Valtteri Bottas mask
Lewis Hamilton, Mercedes, wears a Valtteri Bottas mask
4/7

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes, wears a Valtteri Bottas mask
Lewis Hamilton, Mercedes, wears a Valtteri Bottas mask
5/7

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes, wearing Valtteri Bottas mask
Lewis Hamilton, Mercedes, wearing Valtteri Bottas mask
6/7

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes
Lewis Hamilton, Mercedes Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes
7/7

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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