Ferrari, Raikkonen'e hediyeyle veda etti
Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, son yarışı öncesinde eski takımı Ferrari'den veda hediyesi aldı.
Kimi Raikkonen, 2007'de katıldığı Ferrari ile şampiyon olmayı başarmıştı. Şu anda İtalyan ekibin son şampiyonu olmaya devam ediyor ve İtalyan marka tarafından çok seviliyor.
Fin pilotu bu hafta sonu F1'e veda edecek ve Ferrari de kendisine bir veda hediyesi verme kararı aldı.
Düzenlenen törenle Ferrari, Raikkonen'e 2007'de şampiyonluğa ulaştığı F2007 aracının bir modelini verdi.
Raikkonen'in yüzündeki gülümsemeye bakılırsa tüm töreni beğenmiş durumda.
Bu törene Ferrari ekibinden önemli isimlerin yanı sıra F1 CEO'su Stefano Domenicali de katıldı.
Öte yandan Mercedes'te de Valtteri Bottas'a veda vardı.
Fin pilot, bugün Mercedes takımıyla son yarışına çıkacak ve sabah saatlerinde tüm takım Fin pilot maskesi taktı.
Bottas, Mercedes'le son yarışına özel bir tulumla katılacak.
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
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