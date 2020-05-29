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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Raikkonen'e 2018 Amerika GP'yi kazandığı F1 aracını hediye etti

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Ferrari, Raikkonen'e 2018 Amerika GP'yi kazandığı F1 aracını hediye etti
Ekleyen:
29 May 2020 13:25

Ferrari, eski pilotu ve son şampiyonu Kimi Raikkonen'e 2018 Amerika GP'yi kazandığı F1 aracını gönderdi.

Uzun yıllar Ferrari adına mücadele eden ve 2007'deki ilk senesinde şampiyon olan Raikkonen, 2018 sonunda Ferrari ile yollarını ayırarak Alfa Romeo'ya geçiş yapmıştı.

Raikkonen, Ferrari'deki ikinci döneminde performans olarak pek bekleneni veremese de son senelerde yükselişe geçmiş ve 2018 Amerika GP'de kazanmayı başarmıştı.

Raikkonen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda büyük bir kargo geldiğini ve onun içerisinde 2018 Ferrari F1 aracının yer aldığını gösterdi.

Aracını motosikletlerinin olduğu garaja ekleyen Raikkonen, Ferrari'ye sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

Araçta motor yer alıp almadığı ya da tam olarak ne amaçla verildiği söylenmese de, Ferrari'nin veda hediyesi olarak bu aracı gönderdiği düşünülüyor.

 
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Editör Abdullah Çelik

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