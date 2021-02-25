Ferrari, Radiobook ile olan anlaşmasını genişletti

Ferrari geçtiğimiz günlerde saat partneri olarak Richard Mille'yi açıklamış ve bira partneri olarak da Estrella Galicia 0,0 ile anlaştığını duyurmuştu.

Takım, 26 Şubat'ta yapılacak takım lansmanı öncesinde yeni bir sponsorluk anlaşması daha duyurdu.

Bu yıl Mission Winnow sponsorluğunda yarışmaya devam edecek olan Ferrari, Japon markası Radiobook ile olan kontratını uzun vadeli olarak uzattığını açıkladı.

Japon marka, geçen yılki Avusturya, İtalya ve Avusturya Grand Prix'sinde Ferrari aracının arka kanadında yer almıştı.

İki şirket, geçen yılki ortaklıktan memnun kaldılar ve bu yıl için ortaklıklarını genişlettiler. Şirket logoları, seçilen yarışlarda Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın SF21 araçlarının üzerinde yer alacak.

Ayrıca tüm sezon boyunca pit stop mekanikerlerinin yarış tulumlarında Radiobook logosuna yer verilecek.

Takım, 2021 aracını 10 Mart'ta yapacağı lansmanla tanıtacak. Yeni F1 ekibinin lansmanı ise yarın gerçekleştirilecek.