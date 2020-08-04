Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!

İtalyan takım, Renault'nun Racing Point'e yaptığı üçüncü protestodan sonra FIA'ya bir mektup yazdı ve 2019 dünya şampiyonluğunu alan Mercedes W10 aracının bir kopyasını yapmakta, ne tür bir "tersine mühendislik" yapıldığının açıklanmasını talep etti.

Renault'nun protestosunun aksine Ferrari, fren soğutma kanalları yerine RP20 aracının tamamına dikkat çekti ve Mercedes W10 ile olan benzerliklerinin altını çizerek, dizaynın entelektüel bilgi sahibine haksızlık olduğuna inandıklarını söyledi.

F1 sportif kurallarının 6. maddesine göre "listelenmiş parçalar" olarak tanımlanan parçalar, takımlar tarafından serbest bir şekilde kullanılabilir.

Bu madde göze alınarak Renault, Racing Point'in fren soğutma kanallarını protesto etmişti ve geçen hafta sonu Fransız takım, üçüncü protestosunda bulundu. Hem Racing Point hem de Mercedes'in, sadece tek bir takım için özel olarak parça üretmesi gerekirken, parçaları aynı dış tedarikçiden alıyorlar.

Durum bu şekilde olsa da, Racing Point teknik direktörü Andy Green, geçen sene fren soğutma kanallarının "listelenmiş parçalar" arasında olmaması sebebiyle, Mercedes parçalarının satın alındığını, ancak bu seneki fren soğutma kanallarının kendilerinin Silverstone fabrikasında üretildiğini söylemişti.

Ancak İtalyan takım, F1'deki "kopyala-yapıştır" düzeninin, yönetici heyet tarafından bir daha açıklanması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Ferrari ve McLaren'e göre 2020 Racing Point aracı, resmi bir Mercedes müşteri aracından başka bir şey değil ve bu da F1'in kurallarının ruhuna aykırı bir durum. Ancak buradaki önemli nokta ise, RP20 üzerine açılan davadaki ciddi çıkarımlar olacaktır. Çünkü bu karar, Formula 1'e girmek isteyen takımların anlaşmalarını da etkisi altına alabilir.

Toparlamak gerekirse, Renault, McLaren ve Ferrari, şampiyonanın girişimcisi olan Liberty Media'nın, bir an önce Concorde Anlaşması'nın tartışmaya açılmasını ve imzalanmasını bekliyorlar.