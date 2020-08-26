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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor

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Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Scuderia Ferrari, Salı akşamı Renault'nun itirazını geri çekme kararının ardından FIA'nın Racing Point kararına karşı temyiz başvurusunda bulunan tek takım haline geldi. Ferrari yöneticileri, FIA tarafından vaat edilen değişikliklerin bir taslağını aldı ve şimdi itirazını geri çekip çekmemeyi düşünüyor.

Ferrari şu anda Racing Point'e yönelik verilen karara itiraz eden tek takım konumunda yer alıyor. İtiraz, Eylül ayında Paris'te yapılacak mahkeme ile görüşülecek.

Andy Green ve ekibinin, Mercedes W10'dan esinlenerek tasarladığı Racing Point RP20'ye yönelik savaşı ilk başta Renault başlatmıştı. Ancak Fransız üretici sürpriz şekilde protestosunu geri çekti ve bu alanda McLaren ile Williams'a katıldı.

Şimdi sadece Maranello merkezli Ferrari karara itiraz etmiş durumda.

Ferrari, şu noktada FIA'nın kopyalama sorununu nasıl çözeceğiyle ilgili yolladığı yeni değişikliklerin taslağını inceliyor.

Ferrari'nin de diğer takımları takip etme ihtimali bulunuyor. Ancak Ferrari teknisyenleri, Nikolas Tombazis tarafından sunulan yeni kuralların, kopyalanabilir parçalar ve bir üreticinin Formula 1'de sahip olduğu rol hakkındaki tüm beklentileri karşıladığından emin olmak istiyor.

Ferrari, tüm konuyu yeniden gözden geçirmek için hâlâ birkaç hafta vakit olduğu için, acele etmeyecek ve tüm sorularına cevap arayacak.

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Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
3/18

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

La macchina di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

La macchina di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, precede Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, precede Charles Leclerc, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, torna nel garage

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, torna nel garage
9/18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Dettagli del posteriore della Ferrari SF1000

Dettagli del posteriore della Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Dettagli del posteriore della Ferrari SF1000

Dettagli del posteriore della Ferrari SF1000
11/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Il muretto dei box Ferrari

Il muretto dei box Ferrari
12/18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
13/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dettaglio ala anteriore della Ferrari SF1000

Dettaglio ala anteriore della Ferrari SF1000
14/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
15/18

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Dettaglio sospensioni anteriori e freni della Ferrari SF1000

Dettaglio sospensioni anteriori e freni della Ferrari SF1000
16/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, dettaglio della sospensione frontale

Ferrari, dettaglio della sospensione frontale
17/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, dettaglio tecnico

Ferrari, dettaglio tecnico
18/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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