Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor
Scuderia Ferrari, Salı akşamı Renault'nun itirazını geri çekme kararının ardından FIA'nın Racing Point kararına karşı temyiz başvurusunda bulunan tek takım haline geldi. Ferrari yöneticileri, FIA tarafından vaat edilen değişikliklerin bir taslağını aldı ve şimdi itirazını geri çekip çekmemeyi düşünüyor.
Ferrari şu anda Racing Point'e yönelik verilen karara itiraz eden tek takım konumunda yer alıyor. İtiraz, Eylül ayında Paris'te yapılacak mahkeme ile görüşülecek.
Andy Green ve ekibinin, Mercedes W10'dan esinlenerek tasarladığı Racing Point RP20'ye yönelik savaşı ilk başta Renault başlatmıştı. Ancak Fransız üretici sürpriz şekilde protestosunu geri çekti ve bu alanda McLaren ile Williams'a katıldı.
Şimdi sadece Maranello merkezli Ferrari karara itiraz etmiş durumda.
Ferrari, şu noktada FIA'nın kopyalama sorununu nasıl çözeceğiyle ilgili yolladığı yeni değişikliklerin taslağını inceliyor.
Ferrari'nin de diğer takımları takip etme ihtimali bulunuyor. Ancak Ferrari teknisyenleri, Nikolas Tombazis tarafından sunulan yeni kuralların, kopyalanabilir parçalar ve bir üreticinin Formula 1'de sahip olduğu rol hakkındaki tüm beklentileri karşıladığından emin olmak istiyor.
Ferrari, tüm konuyu yeniden gözden geçirmek için hâlâ birkaç hafta vakit olduğu için, acele etmeyecek ve tüm sorularına cevap arayacak.
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
La macchina di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, precede Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000, torna nel garage
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Dettagli del posteriore della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
Dettagli del posteriore della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
Il muretto dei box Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Dettaglio ala anteriore della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Dettaglio sospensioni anteriori e freni della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari, dettaglio della sospensione frontale
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari, dettaglio tecnico
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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|Editör
|Franco Nugnes