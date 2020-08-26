Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor

Ferrari şu anda Racing Point'e yönelik verilen karara itiraz eden tek takım konumunda yer alıyor. İtiraz, Eylül ayında Paris'te yapılacak mahkeme ile görüşülecek.

Andy Green ve ekibinin, Mercedes W10'dan esinlenerek tasarladığı Racing Point RP20'ye yönelik savaşı ilk başta Renault başlatmıştı. Ancak Fransız üretici sürpriz şekilde protestosunu geri çekti ve bu alanda McLaren ile Williams'a katıldı.

Şimdi sadece Maranello merkezli Ferrari karara itiraz etmiş durumda.

Ferrari, şu noktada FIA'nın kopyalama sorununu nasıl çözeceğiyle ilgili yolladığı yeni değişikliklerin taslağını inceliyor.

Ferrari'nin de diğer takımları takip etme ihtimali bulunuyor. Ancak Ferrari teknisyenleri, Nikolas Tombazis tarafından sunulan yeni kuralların, kopyalanabilir parçalar ve bir üreticinin Formula 1'de sahip olduğu rol hakkındaki tüm beklentileri karşıladığından emin olmak istiyor.

Ferrari, tüm konuyu yeniden gözden geçirmek için hâlâ birkaç hafta vakit olduğu için, acele etmeyecek ve tüm sorularına cevap arayacak.