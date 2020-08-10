Ferrari: "Racing Point'e verilen ceza yeterli değil!"

Racing Point, Mercedes'ten arka fren kanalı tasarımı aldığı gerekçesiyle FIA tarafından geçtiğimiz günlerde cezalandırıldı.

İngiliz ekip, 400.000 Euro para cezasına çarptırıldı ve 15 puanı da silindi. Ancak takım,fren soğutma kanalı tasarımını kullanmaya devam edecek.

Bu durum rakip takımların tepkisiyle karşılandı ve Renault, McLaren, Ferrari ve Williams, cezayı düşük bularak karara itiraz edeceklerini açıkladılar.

Ancak Racing Point sahibi Lawrence Stroll, takımının Mercedes W10 fren soğutma kanalı tasarımını kullanarak hile yaptığı iddialarını reddetti ve kendisinin, "masum olduklarını kanıtlamak için gereken her şeyi" yapacağını söyledi.

Konu hakkında konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Ferrari olarak, Racing Point davası hakkında konuştuk, ne düşündüğümüzü zaten söyledik. Protestolar yapıldı ve Racing Point'in yaptığı şeyin yasadışı olduğunu ortaya koyan ilk karar alındı."

"Bu bir başlangıç noktası. Stroll ve Wolff sinirli olabilir, ancak burada kuralların ihlali var. Bu, bir sınavı kopyalamak gibi: sınavda kopya çekenler ve sınavı geçip diğerlerine kopya verenler var."

"Buna eklenecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Gerçekler ortada. Biz rakibiz ve bunlar normal şeyler. Herkes kendi çıkarlarına bakar."

"Karara itiraz etme niyetimizi ortaya koyduk, cezanın yeterli olmadığına inanıyoruz ve bunu onaylamak için 4 günümüz var." dedi.