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Ferrari: "Sıralamalar Cuma günleri daha iyi, ama Cumartesi için yeni fikirler lazım"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov

Ferrari sürücüleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz, sprint sıralama formatı sayesinde, Formula 1 Grand Prix'leri için Cuma günlerinin büyük ölçüde geliştiğine inanıyor.

Ferrari: "Sıralamalar Cuma günleri daha iyi, ama Cumartesi için yeni fikirler lazım"

Bu yıl Silverstone ve Monza'da olmak üzere iki sprint sıralama yarışı gerçekleştirildi ve Cuma antrenmanları 120 dakikadan 60 dakikaya düşürüldü.

Aynı zamanda Cuma gününe, Cumartesi günü sprint yarışındaki gridi belirleyecek bir sıralama seansı dahil edildi.

Bu format ile Cuma günü yapılan tek antrenman seansı, F1 takımları için daha önemli hale geldi. Bazı sürücüler bu durumu olumlu karşıladı.

Leclerc, "Cuma günü için bu formatı oldukça beğendim."

"Bence, Cuma günü için kesinlikle olumlu bir şey. Diğer Cuma günlerinde biraz sıkılmış oluyorum çünkü birinci ve ikinci antrenman seansları, kazanılacak ya da kaybedilecek şeyler değil."

"Daha fazla tur atıyorsun, bu her zaman iyi. Ancak örnek verecek olursam, ilk seansta kaybettiklerinizi geri kazanmak için çok fazla şansınız var."

"İlk seans şu anda zorlamaya ve limitleri keşfetmeye değer bir seans. Bence, direkt piste çıkıp zorlamaya başlamak, sürücüler için de iyi bir şey."

"Gösteri için de daha ilgi çekici. Bu yüzden Cuma formatını oldukça beğeniyorum." dedi.

Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Sainz da, düşürülen antrenman sayısından dolayı, Cuma günlerinin daha heyecanlı olduğuna katılıyor.

Sainz, "Bence Cuma günü herkes için açıkça iyileşti."

"Bence ilk seans artık heyecanlı, çünkü hata yapmaman ve öğrenmen gerektiğini biliyorsun."

"Ayrıca kullanılan simülasyonlar da, modern, güncel ve simülasyonların üstünde koyarak, Cuma gününe iyi bir araçla gelmek için takımları hazırlıyor." dedi.

 

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak Leclerc ve Sainz, taraftarların ve sürücülerin Monza'yı Silverstone kadar keyifli bulmadıkları için, sprint yarış formatının gelişmesi ve daha ilgi çekici olması gerektiğini belirtti. 

Leclerc, "Monza'dan o kadar keyif almadım."

"Sprint sıralaması için, farklı şeyler denenmesine imkan olduğunu düşünüyorum."

"Şimdiye kadar çok fazla fikir verildi. Bence, sprint sıralamada farklı şeyler denemek için, hepimiz neredeyse aynı fikirdeyiz." dedi.

Sainz, "Charles ile, Cumartesi gününü daha heyecanlı kılmak için bir yol bulmamız konusunda aynı fikirdeyim. Çünkü şu anda, Cumartesi günü yapılan sıralama turlarından daha fazla heyecan verdiğini düşünmüyorum."

"Sprint sıralamayı, Cumartesi yapılan sıralama turlarından daha heyecanlı bulmuyorum. Bu yüzden, Cumartesi gününü daha ilgi çekici kılmak için bir yol bulmalıyız." diye ekledi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto İtalya GP'de, ters grid yarışlarını denemeye olumlu baktığını ama diğer fikirlere de açık olduğunu söyledi.

Binotto, "Tek bir güne değil, bütün hafta sonuna baktığımızda, yeni formatın olumlu bir deneme olduğunu düşünüyorum. Hafta sonunu genel olarak değerlendirdiğimizde, Cuma günü aksiyon olması, pozitif bir şey."

"Bu yüzden, genel olarak pozitif değerlendirmeliyiz. Peki, nasıl geliştirebiliriz? Tabii ki ters grid gibi bazı fikirler var."

"Eminim ki ters grid olmasa da, F1, FIA ve diğer takım patronlarından, F1 komisyonuna bazı fikirler ve tartışmalar gidecektir. Yani, tamamıyla açık fikirliyim."

"Bence bunu genel olarak, geliştirilebilecek ve geliştirilmesi gereken, olumlu bir deneme olarak değerlendirmeliyiz. Ayrıca benim önerimin dışında, daha iyi ne fikirler olacak göreceğiz." dedi.

Çeviri:  Aybike Simay Erden

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