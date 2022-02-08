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Ferrari, Qualcomm ile anlaştı

Ferrari, Qualcomm ile yeni ve heyecan verici bir ortaklık haberini duyurdu. 

Ferrari, Qualcomm ile anlaştı
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California merkezli şirket Qualcomm, otomotiv de dahil olmak üzere birden fazla platform ve kategoride bulunan birinci sınıf ürün ve deneyim markası Snapdragon aracılığıyla, Scuderia Ferrari'nin premium iş ortağı olacak. 

Qualcomm Technologies ile yapılan anlaşmanın, Ferrari için dijital dönüşüm sürecini hızlandırmayı amaçlayan güçlü teknolojik etkileri olacağı söyleniyor. 

Dijital kokpit gibi halihazırda belirlenen ilk ortak projelerden başlayarak, iki şirket yeni olasılıkları ve bir dizi teknolojik çözümü keşfetmek için fikirlerini ve uzmanlarını bir araya getirecek. 

Snapdragon logosu, 17 Şubat 2022'de Maranello'da tanıtılacak olan Ferrari F1-75'te görücüye çıkacak.

Ayrıca Maranello merkezli markanın eSpor aktiviteleri de sponsorluğun bir parçası olacak. 

Ferrari CEO’su Benedetto, “İnovasyonun pazar liderlerinin birlikte çalışmasını gerektirdiğine inanıyoruz. Qualcomm Technologies ile yaptığımız bu anlaşma sayesinde, otomotiv ve motor sporları için büyük potansiyele sahip alanlar olan dijital teknolojiler ve Web 3.0 konusundaki bilgimizi genişletiyoruz."

"Değerli ortaklıkların ve farklı bir Ferrari yorumunun nihayetinde ürün kalitesinin artacağına inanıyoruz.” diyerek ortaklık hakkındaki görüşlerini belirtti. 

Qualcomm Başkanı ve CEO'su Cristiano Amon ise, “Otomotiv teknolojisindeki liderliğimizin, Ferrari ile olan bu yeni stratejik ortaklıkta kilit bir rol oynamasından dolayı heyecanlıyız. Snapdragon Dijital Şasimiz aracılığıyla müşterilere birinci sınıf sürüş deneyimleri sunmak için birlikte çalışırken aynı zamanda geleceği şekillendirmeye yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi. 

Çeviri: Yaren Nükur

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