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Ferrari puan alamamasına rağmen Avustralya'de büyük bir adım attığına emin

Ferrari patronu Fred Vasseur, takımının Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinden pozitif şekilde ayrıldığını ve özellikle yarış temposunda yaşadıkları sorunları çözmede "mega bir adım" attıklarını belirtti.

Adam Cooper
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Ferrari puan alamamasına rağmen Avustralya'de büyük bir adım attığına emin
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Avustralya GP'nin sonucu Ferrari için epey kötüydü çünkü Charles Leclerc yarışın ilk turunda Lance Stroll ile temas yaşayıp spin atarken, Carlos Sainz da Fernando Alonso ile yaşadığı temas sonucu 5 saniye cezası aldı ve 12. oldu.

Yaşanan hayal kırıklığına rağmen Vasseur, takımın en azından yarış temposunda büyük bir adım attığını iddia etti.

Önceki iki yarışta Ferrari, özellikle sert lastikleri çalıştırmakta büyük sıkıntı çekmişti fakat Melbourne'de Sainz'ın temposu gayet iyiydi.

Vasseur, Motorsport.com'a verdiği röportajda, "Tüm bu olanlardan dolayı moralimiz biraz bozuk."

"Fakat genel atmosferin pozitif olduğunu düşünüyorum çünkü yarış performansı anlamında büyük bir adım attık ve sezonun geri kalanını bunun üzerine daha fazlasını ekleyeceğiz. Pozitif olacağız ve zorlamaya devam edeceğiz."

"Genel olarak ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Sıralama turlarından sonra hayal kırıklığına uğramıştık çünkü her şeyi bir araya getiremediğimizi hissettik ama hızımızın iyi olduğunu biliyorduk." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Ferrari

Vasseur yarışın ardından hemen Azerbaycan'da yapılacak bir sonraki yarışa odaklandıklarını vurguladı.

"Olumlu yönlere bakmalı ve sonraki yarışlar için bunun üzerine daha fazlasını eklemeliyiz. Cidde'den sonra çok çok iyi toparlandık ve hızımız gayet iyiydi."

"Carlos ilk kırmızı bayraktan sonra ön tarafa dönmeyi başardı."

Vasseur, Bakü için planlanan güncellemelerin sprint yarışından ötürü sonraya çekilebileceğini vurgulayarak şöyle dedi: "Bakü bir sprint yarışı, bu yüzden biraz farklı. Fakat sezon boyunca güncellemelerimiz olacak."

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