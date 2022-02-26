Ferrari: "Programımızı büyük oranda tamamladık"

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Ferrari, Barselona'daki üç günlük test boyunca, toplam 439 tur veya 2052 kilometre mesafe tamamladı.

Cuma sabahı F1-75'i Charles Leclerc kullandı ve hem C2 hem de C3 lastikleri değerlendirdi. Öğleden sonra yerini, sadece kuru zemin lastiklerini (C2, C3 ve C4) değil, aynı zamanda yağmur ve geçiş lastiklerini de test eden Carlos Sainz aldı.

Testin ardından konuşan yarış direktörü Laurent Mekies, programlarını büyük oranda tamamladıklarına dikkat çekti.

"Kendi açımızdan, genel olarak çok sayıda tur attığımız için çok sağlam bir test oldu. Üç temel unsura dayandırdığımız programımızın çoğunu tamamladık. Bu unsurlar dayanıklılık hakkında genel bir görüş edinmek, dolayısıyla da mümkün olduğunca tur atmamızdı. İkincisi aracımızın aero, lastik ve araç dinamikleri gibi pek çok parametreyi gözden geçirmemizdi. Üzerinde çalışmamız gereken uzun bir incelenecek listemiz vardı ve bu üç gün boyunca çok sayıda çalışma yaptık."

"Son ama bir o kadar önemli olan konu ise, sürücülerimize yeni aracı tanıyabilmeleri için yeterli sayıda tur atma fırsatı vermekti. Bu araçlar farklı bir sürüş stili ve çeşitli yarış şartlarında farklı bir yaklaşım gerektiriyor."

"Bunu, mevcut iş yükünü üç gün boyunca eşit olarak dağıtarak her iki sürücüyle de yapmayı başardık."

"Yarış ekibinin tekrar piste çıkması da iyiydi. Çocuklar için uzun ve yoğun bir sezon olacak. Bunun öncesinde ısınmaları, pit stop prosedürleri üzerinde çalışmaları ve hem takımın farklı üyeleri hem de sürücülerle birlikte çalışmaları açısından faydalı bir test oldu."

"Hâlâ yapılacak şeyler var ve mücadelenin çok yoğun olacağını düşünüyorum. Şu anda herkesin elinde yapması gereken çok miktarda iş var."

"Son olarak fabrikadaki herkese teşekkür etmeliyiz. Son birkaç aydır yarış pistine en iyi şekilde hazırlandığımızdan emin olmak için çok çaba gösterdiler. Bu, bizim için uzun bir yılın ilk adımıydı. Elimizden gelenin en iyisini yaparak birlikte çalışmaya devam etme niyetindeyiz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images