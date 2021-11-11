Ferrari, yeni F1 üreticilerine ayrıcalık tanınmasında kararsız

F1 hissedarları, MGU-H'nin kaldırılması konusunda anlaşmaya vardı ve birkaç aydır da 2026'daki yeni nesil güç ünitelerinin nasıl görüneceği konusunda görüşüyorlar.

Bu durum, gelen üreticilerin mevcut turbo hibritlerle daha fazla deneyime sahip rakiplerine karşı rekabetsiz kalmamasını sağlamak için, potansiyel ayrıcalıklar tanınması üzerine tartışmalar devam ederken, VW markaları Porsche ve Audi'nin ilgisini çekti.

Ferrari F1 patronu Binotto, herhangi bir yeni gelenin “sıfırdan başlaması gerektiğini” ve CapEx yatırımları için ekstra ödenek olabileceğini ancak bunun, operasyonel taraf için geçerli olmaması gerektiğini söyledi.

Binotto, "Dyno saatleri veya operasyonel masraflar gibi diğer kaynaklarda [ayrıcalıklar konusunda] pek emin değilim."

"Yeni gelen bir üreticiyseniz, mevcut üreticiler olarak çabalarımızı, mevcut operasyonlara ve yeni planların ne olacağına ayırmamız gerekirken, yalnızca yeni geliştirmelere odaklanmak gibi bir avantajınız var."

"Bence karar verildiği üzere MGU-H'nin kaldırılması, herkes için yepyeni bir proje anlamına geliyor."

"Yani herkes sıfırdan başlıyor ve onların bir dezavantajı olduğunu düşünmüyorum."

"Yenilenebilir yakıt konusunda yetenekleri olduğunu düşünüyorum. Elektrikle ilgili yetenekleri var. Mevcut üreticilere meydan okuyacak yeterliliklerden yoksun olduklarından pek emin değilim.” dedi.

Yeni atanan Porsche motor sporları başkan yardımcısı Thomas Laudenbach, geçtiğimiz günlerde F1'e giriş koşullarının "gerçekleştirildiğini" söyledi. Ancak potansiyel bir girişe karar vermek için "çok uzun süre beklenilmeyeceğini" söyledi.

Porsche, birkaç yıldır F1'e katılmayı tartıyor ve hatta kuralları elden geçirme planları rafa kaldırılmadan önce, 2021 için bir motor projesine başlamaya kadar gitmişti.

Mevcut McLaren F1 patronu Andreas Seidl, daha önce Porsche'nin motor sporları çıkarlarını inceledi ve markanın 2015-2017'de Le Mans 24 Saat'i kazanan LMP1 programı aracılığıyla, en üst düzey spor otomobil yarışlarına başarılı bir şekilde geri dönmesine öncülük etti.

Seidl, "Yaklaşımım yeni gelen biri olarak bile her zaman, örneğin Le Mans'a girdiğimizde, herhangi bir ayrıcalık istemiyorum şeklindeydi."

"Çünkü rakiplerle eşit şartlarda yarışmak istiyorum. Sanırım bir spora veya başka bir spora girerken, bu rekabet gücünü geliştirmenin zaman alabileceğini de kabul etmeniz gerekiyor."

"Aynı zamanda, mevcut zaman çizelgesinden de hiç şüphem yok, kuralların yürürlüğe girdiğini gördüğümüzde, kim F1'e girerse girsin, yeterli zamanı var. Ayrıca yeni üreticilerin ilk yıldan itibaren makul ölçüde rekabetçi bir konumda olabilmeleri için, yeterli bilgi ve bilgi birikimi var." dedi.

Porsche F1 fantasy concept Photo by: Camille De Bastiani