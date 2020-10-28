Ferrari, Portimao güncellemelerini Imola'da doğrulamaya çalışacak

Ferrari, 2020 F1 sezonuna araçtaki çok fazla aerodinamik sürüklenme ve zayıf motor ile kötü başladı.

Motor konusunda sezon içerisinde yapılabilecekler çok kısıtlı olduğu için Ferrari aracın aerodinamisinde olan sorunları çözmeye odaklandı.

Bu kapsamda Rusya GP'de araca bazı güncellemeler eklendi ve ardından takip eden yarışlarda güncellemeler gelmeye devam etti. Son olarak Portekiz GP'de planlanan güncellemeler tamamlanmış oldu.

Tüm güncellemelerin ardından Charles Leclerc, Portekiz GP'de oldukça güçlü bir hafta sonu geçirdi. Ferrari pilotu sıralamaların ardından yarışta da 4. oldu.

Ferrari Strateji Bölümü Başkanı Inaki Rueda, "Portimao'da, Soçi'de başladığımız gelişim programını tamamlamış olduk."

"Özellikle Portekiz'de yeni taban ve difüzörü araca ekledik. O parçaları normalde Nürburgring'de test etmek istiyorduk ancak yağmur nedeniyle bunu yapamamıştık."

"Ayrıca 2021 yere basma gücü seviyesine uygun olan yeni taban konfigürasyonunu da test ettik. Ayrıca lastikleri ısıtmamızda yardımcı olacak bazı çözümler denedik. Bu sene bu alanda, özellikle bu sıra dışı sezonda çok fazla karşılaştığımız düşük sıcaklıklarda sorun yaşadık."

"Güncellemeleri araca eklediğimizde sonuçların pozitif olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Portekiz'de gördüklerimizi önümüzdeki Imola hafta sonunda doğrulamalıyız." dedi.

Imola'da normalin aksine 90 dakikalık tek bir antrenman seansı olacak. Bu yüzden takımlar güncellemelerde hızlı karar vermek zorunda kalabilirler.

Ancak Rueda, bu programın parlamalarında yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Rueda, "Bir başka sıra dışı hafta sonu daha olacak çünkü her şey iki gün içerisine gerçekleşecek."

"Bu ilk defa olmayacak. Geçmişte kötü hava koşulları nedeniyle seansların ertesi güne etkilendiği yarışlar olmuştu ancak yine de farklı bir deneyim olacak."

"Kim bilir, belki de bizim için ekstra bir fırsat olur." dedi.