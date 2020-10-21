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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Ferrari, Portekiz'e yeni güncellemeler getirecek

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Ferrari, Portekiz'e yeni güncellemeler getirecek
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Ferrari, bu hafta sonu düzenlenecek Portekiz Grand Prix’sinde SF1000 Formula 1 aracının arka kısmına yeni aerodinamik güncellemeler getireceğini ve zorlu geçen bir sezon sonrasında böylelikle aracının gelişimini tamamlayacağını açıkladı.

Ferrari, 2020 F1 sezonu boyunca hız yakalamakta zorlandı ve motor ile aerodinamik alanlardaki güçsüzlükleri sebebiyle takımlar şampiyonasında 6.'lığa kadar geriledi.

Aerodinami sorunlarını çözmek için verilen kararla Maranello merkezli takım, geçtiğimiz 2 hafta içerisinde aracına birçok güncelleme getirdi. Rusya ve Eifel Grand Prix hafta sonlarında getirdiği güncelleme paketlerinin içinde yeni bir burun, arka kanat ve bargeboard da vardı.

Bu hafta sonunun Portekiz GP’sinde Ferrari, güncellemelerini yeni bir difüzörle tamamlayacak. Ferrari Performans Geliştirme Birimi Şefi Enrico Cardile: “Aracın aero paketinde halihazırda Sochi ve Nürburgring’de birkaç küçük değişiklik yaptık.”

“Portimao’da yeni güncellemelerimiz olacak, özellikle difüzörde. Böylece birkaç aydır yaptığımız geliştirme programı tamamlanmış olacak.”

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Ferrari’nin önceki güncellemelerinin görece başarılı olduğu, Charles Leclerc'in Nürburgring’de 4. sırada sıralamaları, 7. sırada yarışı tamamlayınca ve Sochi’de de 6.'lık alınca kanıtlanmıştı.

Takım patronu Mattia Binotto’ya göre geliştirmelerin büyük performans katkıları sağlaması beklenmezken, İtalyan takımın doğru yönde ilerlediği de gösterilmiş oldu.

Cardile, Maranello rüzgar tünelinde yaşadıkları korelasyon sıkıntıları sonrasında Portimao’da Ferrari’nin, güncellemelerinin doğru yolda olduğuna dair bir onay almasını bekliyor.

Cardile: “Önceki birkaç yarıştan aldığımız göstergeler olumlu ve bu hafta sonu da aynısını elde etmeyi bekliyoruz. Bu sene, güncellemelerin gelecek sezon odaklı olduğunu her zamankinden daha çok anlamamız gerekiyor.”

“Aynı zamanda SF1000’de de performans yönünden ilerlemeler bekliyoruz. En azından 4. sıra ve gerisi için sadece 0.1 saniyelik farklarla yarışan takım ve sürücülerin önünde olursak çok faydalı olur.”

2021 sezonu için F1 takımlarının mevcut araçlarına yapabilecekleri yeniden geliştirmeler sınırlı, aynı zamanda değiştirilen teknik kurallara göre araçlardan elde edilen yere basma gücü de azaltılacak.

Ferrari, daha önceden 2021 sezonu için verilen geliştirme haklarının hepsini aracının sorunlu arka kısmı için kullanacağını onayladı.

Cardile aynı zamanda yeni bir güç ünitesinin de üstünde çalışan Ferrari’nin, “en büyük ilerlemeye açık olan kısım” olduğu için aracın arkasını değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Bunu sadece teknik kurallarda en çok değişime maruz kalan kısım olduğu için söylemiyorum, aynı zamanda aracımızın düzeni sebebiyle en çok ilerlemeyi de oradan elde edebiliriz. O yüzden izin verilen 2 jetonumuzu da aracımızın arkasını güncellemeye harcayacağız.”

“Takımlar sıralamasına baktığımızda kendimizi 6. sırada görmek bizi üzüyor ve bu pozisyonun Ferrari’ye layık bir pozisyon olmadığının farkındayız. Kesinlikle gelişmek istiyoruz, hem bizim hem de şu anda geçirdiğimiz gibi zor günlerde bizi tutkuyla destekleyen taraftarlarımız için.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP Biletler
Takımlar Ferrari
Editör Filip Cleeren

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