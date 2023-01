Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak

Haberi dinle

Ferrari geçen sezon pit stoplarının %73'ünü üç saniyenin altına indirmeyi başarırken bu oran Red Bull için %71 idi -yine de Ferrari, Ioverno'nun belirlemiş olduğu %80 hedefinin gerisinde kaldı.

2022'de kullanılmaya başlanan daha ağır araçlar ve 18 inçlik jantlar, Formula 1'de bir pit stopu tamamlamak için artık daha fazla fiziksel efor gerektiğinden, iki saniyenin altındaki duruşları eskisinden çok daha seyrek hale getirdi.

Sezonun en hızlı piti ise 1.98 saniye ile McLaren'dan geldi.

DHL En Hızlı Pit Stop Şampiyonası'nda ise dördüncü olan takımın yeni hedefi bu şampiyonada yükselebilmek.

Bu hedefe ulaşılabilmesi için ciddi çaba sarf edildiğini söyleyebiliriz. Her gün pit antrenmanları yapan ve her bir çalışanın her bir pozisyona destek olabilmesini amaçlayan takım, Bahreyn GP'sine kadar tam 1000 kez pit antrenmanı yapmayı hedefliyor.

Takım antrenmanlar için de yakın zamandan aşina olunan bir araç seçmiş vaziyette: altı yarış kazanan 2018 aracı Ferrari SF71-h!

Motorsport İtalya'ya konuşan Ioverno, "Testler sırasında olağanüstü rekor süreler kaydettik.

"1.65 saniye gibi pitler yapabiliyoruz. Elbette pit testleri esnasında araç tam beklenen noktada durduğu için bu daha kolay, yarışta ise birçok değişken devreye girer."

"3 saniyenin altındaki pitler çok iyi, 3-3,5 saniye aralığındaki pitler iyi, 4 saniyenin altındaki pitler yetersiz, 4.5 saniye üstündekiler ise başarısız kabul edilmekte." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari pitstop Fotoğraf: Erik Junius

Pit ekibindeki herkesin neden çeşitli görevler üstlendiğini de açıklayan Ioverno, yedek çalışanların her yarışta görev alan çalışanlara kıyasla zayıf kaldığını düşünüyor.

Ioverno, "Takımın ortalama seviyesini yükseltmek çok önemli."

"Takvimde 22 yarışın yer aldığı uzun bir sezonda personel rotasyonu yapmak zorunda kaldığımızda sorunların ortaya çıktığını fark ettik."

"Herkesi aynı eşiğe getirmeye çalışmanın yanı sıra, bu yıl işlevleri de çeşitlendirmeyi düşündük: böylece bir matkap sıkıcısı tekerlek değiştirme konusunda da eğitim alabilir."

"2022'de bu konudaki çalışmaları çoktan yoğunlaştırmıştık: mükemmel bir yıl değildi ama en iyi yıldı."

"2023'te amacımız, geçen yıl olduğu gibi pitte bir tekerleği değiştirirken gecikmek değil, çok daha iyisini yapmaktır."