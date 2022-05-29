Ferrari, pit çıkışında çizgiyi geçtikleri için iki Red Bull'u da protesto etti!

Haberi dinle

Monako GP'nin tamamlanmasının ardından Ferrari'nin protestosu üzerine hem Max Verstappen, hem de Sergio Perez, pitten çıkarken sarı çizginin dışına çıktıkları gerekçesiyle hakemler tarafından çağrıldılar.

Verstappen, 22. turda kuru zemin lastikleri için pite geldi ve pitten çıkarken hâlâ ıslak olan pistte, Charles Leclerc'in önünde kalmaya çalışmak için zorladı.

Verstappen pitten çıkışta rampa yukarı hızlanırken aracını kaydırdı ve düzeltmeye çalışırken pilotların geçmemesi gereken sarı çizginin üzerine çıktı.

Araç üstü kameradaki görüntüler, Verstappen'in çizgiyi geçtiğini gösteriyordu ancak lastiğin ne kadar dışarı taştığı konusunda kesin bir görüntü yoktu. Yarış içerisinde hakemler bu olayı incelemediler.

Perez de Verstappen gibi 22. turda pite geldi ve o da benzer şekilde pitten çıkışta çizginin üstüne çıktı. Hakemler Perez'in olayını not aldılar ancak sonrasında herhangi bir açıklama yapmadılar.

Yarışın ardından konuşan Christian Horner, Jonathan Wheatley'in kendisini aradığını ve Ferrari'nin pit çıkışlarını protesto ettiğini söylediğini açığa çıkardı.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto ise yarıştan sonraki açıklamasında Verstappen'in hareketinin kurallara aykırı olduğunu söylemişti.

Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sky Sports'a konuşan Binotto, "Ferrari olarak hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü iki Red Bull'un pitten çıkarken sarı çizginin üzerine çıkarak kuralları ihlal ettiğini düşünüyoruz."

"Yakın olduğunu düşünmüyorum. O, çizginin üstündeydi ve sportif kurallara bakarsanız buna geçme deniyor."

"2020 Türkiye yarışında bu konuda bir açıklama yapılmıştı. O yarışın notlarına bakarsanız, çizginin sağında kalınması gerektiği söylenmişti. Bu açıdan çizginin üzerine çıkmak, yarış direktörünün notlarını ihlal manasına geliyor."

"Her takımın, yarış direktörlerinin notlarını takip etmesi gerekiyor. Bu açık ve FIA'dan açıklama bekliyoruz." dedi.

Horner ise Red Bull'un kurallarda belirtildiği gibi çizginin içerisinde kaldığını söyledi.

Horner, "Görmüş olduğumuz tüm görüntülerden memnun kaldık." dedi.

Verstappen, pitten çıkarken çok agresif olduğu için böyle bir an yaşandığını ve bunun, Leclerc'in önünde kalması için önemli olduğunu söyledi.

Verstappen, pit çıkışında fazla zorlaması hakkında şunları söyledi: "Buna ihtiyacım vardı."

"Aksi takdirde Leclerc beni geçerdi çünkü çekişim olmazdı. Muhtemelen yarışta en eğlendiğim an pit çıkışında önde kalmaya çalışmamdı."