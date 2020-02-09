Ferrari, Pirelli'nin 18 inç lastikleriyle Jerez'de 130 tur attı

Pirelli, geçen yıl yaptığı açıklamada 2020 yılında toplamda 25 test yapacağını doğrulamıştı. Bu testlerden ilkini Jerez'de Ferrari ile yaptı.

Takım, geçen yılın F1 aracını 18 inç lastiklere uyum sağlayacak şekilde düzenledi.

Sadece süspansiyon tasarımı değil, aynı zamanda fren sisteminde de değişiklik yapılan Ferrari SF90 aracının direksiyonuna geçen isim Charles Leclerc'ti.

Monakolu pilot, herhangi bir sorun yaşamadan Ferrari ile 130 tur attı. Ancak gün, acil durum helikopterinin kalkmasına izin vermeyen yoğun sis nedeniyle geç başladı.

Pirelli veya Ferrari, teste dair neredeyse hiç bilgi paylaşmazken, testten elde edilen tüm veriler diğer takımların tamamıyla paylaşılacak.