Ferrari, Pirelli'nin 18 inç lastikleriyle Jerez'de 130 tur attı
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, daha geniş lastiklere uyum sağlamak için değişiklikler yapılmış SF90 aracıyla Jerez'de 130 tur attı.
Pirelli, geçen yıl yaptığı açıklamada 2020 yılında toplamda 25 test yapacağını doğrulamıştı. Bu testlerden ilkini Jerez'de Ferrari ile yaptı.
Takım, geçen yılın F1 aracını 18 inç lastiklere uyum sağlayacak şekilde düzenledi.
Sadece süspansiyon tasarımı değil, aynı zamanda fren sisteminde de değişiklik yapılan Ferrari SF90 aracının direksiyonuna geçen isim Charles Leclerc'ti.
Monakolu pilot, herhangi bir sorun yaşamadan Ferrari ile 130 tur attı. Ancak gün, acil durum helikopterinin kalkmasına izin vermeyen yoğun sis nedeniyle geç başladı.
Pirelli veya Ferrari, teste dair neredeyse hiç bilgi paylaşmazken, testten elde edilen tüm veriler diğer takımların tamamıyla paylaşılacak.
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|Editör
|Franco Nugnes
Ferrari, Pirelli'nin 18 inç lastikleriyle Jerez'de 130 tur attı
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