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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

Bu hafta sonu farklı bir renk düzeniyle yarışmaya hazırlanan Ferrari pilotlarının yarış tulumları da ortaya çıktı.

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 Le Mans 24 Saat'te elde ettiği galibiyeti onurlandırmak isteyen Scuderia Ferrari, bu amaçla Monza'da özel bir renk düzeni kullanmaya hazırlanıyor.

Henüz renk düzeninin nasıl olacağı bilinmiyor ancak renk düzeninin Le Mans'da kullanılan tasarıma benzemesi oldukça yüksek bir ihtimal.

Bunun öncesinde Ferrari, bu hafta sonu yapılacak yarışta sürücülerin kullanacağı yarış tulumlarını tanıttı.

Tulumlarda sarı, kırmızı ve siyah renklere ağırlık verilmiş durumda.

Takımın yeni araç renk düzenini perşembe gününe kadar tanıtması bekleniyor.

 

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