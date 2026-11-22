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Formula 1 Las Vegas GP

Ferrari, pilotlarına "para cezası" vermek dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor!

Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur, Las Vegas GP’sinde Charles Leclerc ve Lewis Hamilton arasında yaşananların ardından son derece sert açıklamalarda bulundu. Leclerc’e takım arkadaşını geçmemesi yönünde açık talimat verdiklerini söyleyen Fransız yönetici, pilotların yarışa odaklanmak yerine kendi aralarında mücadele ettiğini belirtti.

Kemal Şengül Franco Nugnes

Düzenlendi: 22 Kas 2026 07:28

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Fred Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Las Vegas Grand Prix’sinde Charles Leclerc ile Lewis Hamilton arasında yaşanan temas, Ferrari içerisinde ciddi bir krize dönüştü. Yarışın 38. turunda Hamilton ile temas eden Leclerc, hakemler tarafından 10 saniye zaman cezasına çarptırıldı. Yarışın son bölümünde Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur’ün Leclerc’e telsiz üzerinden verdiği mesaj ise olayın takım içerisinde nasıl karşılandığını gözler önüne serdi. Vasseur, damalı bayrağın ardından Leclerc’in doğrudan yanına gelmesini istedi.

Üstelik Leclerc ve Hamilton, birbirleriyle mücadele ettikleri iki ayrı olay nedeniyle 10’ar saniye ceza aldı. Böylece Monza ve Meksika’da görülen takım içi gerilim yeniden gündeme geldi.

Vasseur, yarışın ardından Sky Sport F1 Italia’ya konuştu.

Yaşanan olayın sorumluluğunun kimde olduğu sorulan Vasseur, Leclerc’e verilen talimatın son derece açık olduğunu ve pilotun buna uymadığını söyledi.

“Öncelikle yaşananların kabul edilemez olduğunu söylemeliyim. Meksika'da verdiğim mesajı tekrarlıyorum çünkü Maranello'da çalışan insanları, takımı, tüm hissedarlarımızı ve sponsorlarımızı düşünmemiz gerekiyor. Charles'a geçiş yapmamasını söylemiştik. Çünkü o aşamada kendi aralarında mücadele etmek yerine önümüzdeki araçları yakalamak önemliydi."

“Charles takımı ciddi şekilde cezalandıran bir hata yaptı. Davranışı kabul edilemezdi. Açıkçası son derece öfkeliyim çünkü Meksika'dan sonra mesajımız çok netti ve Brezilya'da da hep birlikte oturup konuştuk."

“Bugün takımın çıkarlarını düşünerek bir talimat verdik. Ancak onlar birbirlerine karşı yarışıyordu. Sonuçta gördüğümüz tablo ortaya çıktı. Bu hepimiz için son derece hayal kırıklığı yaratıcı.”

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

Vasseur: “İletişim sorunu değil, talimatımız çok açıktı”

Ferrari'nin takım yönetimi, pilotlar ve yarış mühendisleri arasında iletişim eksikliği olup olmadığı da Vasseur'e soruldu.

Fransız yönetici, yaşananların bir iletişim probleminden kaynaklandığı görüşünü reddetti ve takımın verdiği talimatın son derece açık olduğunu savundu: “Hayır, böyle olduğunu düşünmüyorum. Pit duvarından verilen mesajın çok açık olduğunu düşünüyorum. Sonuçta aracı kullanan ben değilim, yarış mühendisleri de aracı kullanmıyor. Çok açık ve net bir talimat verdik.

“Bu bir iletişim meselesi değil. Meksika'dan sonra bu konuda son derece açık ve net davranmıştık. Bugün de aynı şekilde davrandık.”

Vasseur'e pilotlara para cezası verilip verilmeyeceği ve takımın başka yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağı da soruldu.

“Bunu yarın konuşacağız ancak kesinlikle bazı önlemler almamız ve kararlar vermemiz gerekiyor. Bu, bugün akşam harekete geçeceğimiz bir konu değil. Sakin kalmalı ve ardından gerekli adımları atmalıyız."

“Bu kadar büyük bir emekle çalışan iki bin kişinin ortaya koyduğu çalışmayı bu şekilde mahvetmek kesinlikle kabul edilemez. Belki de gelecek sezon için bazı değerlendirmeler yapmanın zamanı gelmiştir.”

Bu açıklama, Ferrari'nin yalnızca Las Vegas'ta yaşanan temasla ilgili değil, sezon boyunca tekrarlanan takım içi mücadelelerle ilgili de daha kapsamlı kararlar alabileceğine işaret ediyor.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Aralarındaki durum kontrol edilemez hâle geldi”

Vasseur'e, Hamilton'ı takıma getirirken iki pilot arasında bu noktaya ulaşan bir gerilim yaşanmasını bekleyip beklemediği soruldu.

“Açıkçası hayır. Bunu bilseydim yaklaşımımız farklı olurdu. Baskı kesinlikle artıyor. Şu anda durum 18 ay öncesine kıyasla çok daha kötü. Son dönemde aralarındaki durum kontrol edilemez hâle geldi. Ancak dürüst olmak gerekirse, sonuçta sorun takımla aralarında değil, kendi aralarındaki insani bir anlaşmazlık.”

Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesinde önemli bir konumda olmadığı bir dönemde bu tür olayların yaşanmasının nasıl açıklanabileceği sorulan Vasseur, "Meksika'da galibiyet için mücadele ediyorlardı. Doğrulanmamış senaryoları düşünmek istemiyorum ve bugün yaşananlarla sınırlı kalacağım. Başka şeyler hakkında düşünmek istemiyorum."

“Ancak geri dönüş yapabilecek potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ne yazık ki pilotlarımız yarışa odaklanmak yerine takım arkadaşlarıyla mücadele etmeye daha fazla odaklanıyor.” cevabını verdi.

Yarıştan sonra Leclerc'e ne dediği sorusuna Vasseur, "Tüm bu durumdan hiç hoşlanmıyorum. Meksiko’da durum hoş değildi, ama bugün daha da kötü, çünkü onları uyarmıştık. Meksiko’dan sonra samimi bir konuşma yaptık ve bugün yarış sırasında bunu tekrar hatırlattık."

"Charles’a açıkça söyledik: Lewis’in arkasında sürerken takımı düşün. O dinlemedi ve bana göre profesyonel bir hata yaptı. Sonucu bu şekilde geçersiz kılma hakkın yok."

"Sanırım yarın konuşacağız. Bugün olanları artık tartışmayacağız. Ama bana öyle geliyor ki, onlar perde arkasında gece gündüz çalışan iki bin kişiyi tamamen unutmuşlar. Bugün Charles onları hiç düşünmedi."

"Hepimiz muazzam bir çaba sarf ediyoruz, pek çok şeyden fedakârlık yapıyoruz ve bugün potansiyel olarak iyi bir sonucu kaçırdık, çünkü tempo fena değildi. Sonuç ne olursa olsun, senin için çalışan insanlar varken sonuçları bu şekilde bir kenara atamazsın. Yani evet, bu kesinlikle kabul edilemez."

"Charles’a ne dedim? Ona düşündüğüm her şeyi söyledim. O ise özellikle hiçbir şey demedi..." cevabını verdi.

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