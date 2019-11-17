Ferrari pilotlarına ceza çıkmadı

Brezilya GP yarış hakemleri, yarışın ardından Ferrari pilotları Vettel ve Leclerc'i kaza nedeniyle incelemeye çağırmışlardı.

İlk güvenlik aracından sonra Ferrari pilotları dördüncülük mücadelesine girişmişlerdi. İlk virajda Leclerc'in geçmesinin ardından 4. virajdan sonra Vettel atak yapmaya çalıştı ancak iki sürücü arasında kaza yaşandı.

İncelemenin ardından, bir pilotun aşırı suçlu olmadığı, iki pilotun da kazayı engelleme şansının olduğu, bu yüzden bir pilota karşı herhangi bir yaptırım olmayacağı açıklandı.