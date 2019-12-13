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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, hangi pilot öne geçerse ona destek verecek

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Ferrari, hangi pilot öne geçerse ona destek verecek
Ekleyen:
, Editör
13 Ara 2019 14:40

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'in 2020'de eşit şartlarda yarışacağını söyledi.

Ferrari, 2019 yılında Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ikilisiyle mücadele etmişti ancak ikili zaman zaman sorun yaşadı.

Sezon sonunda konuşan Mattia Binotto, bu yıl yaptıkları hataları 2020'de yapmayacaklarını söyledi.

"2020'de durum değişiyor çünkü Charles'ın artık bir yıllık daha tecrübesi var. Hızlı bir pilot ve kazanabileceğini kanıtladı. Tüm bu hedefler için mücadele etme bilinciyle başlayacak. Bunun bilincindeyiz ve başlangıçta her iki sürücüye de kazanma şansı vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ancak her ikisi de önceliğin Ferrari olduğunu biliyorlar. Takım emri vermemiz gerekiyorsa bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğiz."

"Sebastian bizim projemizin merkezinde yer alan bir pilot. Önemli bir rolü var çünkü uzun yıllar boyunca bizimle birlikte yarışan, son derece deneyimli bir pilot. Takımı çok iyi tanıyor ve ayrıca aracın gelişimi konusunda bize verdiği geri bildirimler çok önemli. Ayrıca Charles'ın büyüme sürecinde önemli bir referanstı. Aynı zamanda Seb'in sezonun ilk bölümünde araca adapte olmak için Charles'tan daha fazla zorlandığını biliyorum. Takım arkadaşı tarafından baskı altına alındı. Ancak ikinci yarıda sürüş tarzına daha iyi adapte olduğu bir araçla birlikte iyi şekilde geri döndü. Seb, veriler konusunda çok analitik ve nasıl çalışacağını biliyor. Yarış hızına bakarsanız, Charles'la kıyaslandığında hep iyi oldu."

"Diğer tarafta Charles, hemen takımla iyi şekilde bütünleştiği harika bir sezon geçirdi. Çok hızlıydı ve takımla çok iyi bir ilişkiye sahip olduğunu gösterdi. Pole pozisyonu veya galibiyet sayısını belirtmeye gerek yok. Sürücü Akademisi'ne yaptığımız yatırımların karşılığını veren bir pilot oldu."

"Sebastian ve Charles arasında iyi ve profesyonel bir işbirliği var. Çok dürüst ve şeffaf bir ilişkileri var. Onları yönetmek aslında dışarıda göründüğünden çok daha kolay. Çünkü her ikisi de çok zeki insanlar. Sanrım yaşananlar, sezon başında yaptığımız ve onları yönetmeye çalışmamızın sonucuydu. Onları yönetmek demek, takım hakkında düşünmek, pilottan önce takımın iyiliğini düşünmek demek. Ama belki de bazı hatalar yaptık. Ama unutulmaması gereken şey, ilk rakip takım arkadaşınız değildir. Diğer takımlardaki tüm sürücülerden sonra takım arkadaşınız gelir."

"Ferrari gibi, düzenli olarak galibiyet almaya başladığınızda sürücüleri yönetmek zorunda kalmak lükstür! Günümüzde her senaryoyu analiz etmek için pilotlarla yarış öncesinde buluşuyoruz. Bu kararı sezon başına aldık. Ama sonra Çin'deki gibi bazı hatalar yaptık. Bu benim için kolay değildi. Rusya'da da durum aynıydı. Bunlar söylemesi kolay mesajlar değildi. Onları Brezilya'da özgür bıraktık ve bazen bu seçimler talihsiz sonuçlara yol açabiliyor. Bu yıl yaptığımız hatalardan çok ders çıkardık ve bu açıdan gelecekte daha da güçlü olacağımıza inanıyorum."

Binotto, 2020'de takım emri kullanmayı planlamadıklarını da söyledi.

“Takım taktikleri kullanmayacağız. Her iki sürücü de en azından sezon başında şampiyonluk için savaşabilecek. Ancak bir şartımız var; takımın çıkarları her şeyden önce gelmeli. Hangisi daha iyi bir başlangıç yaparsa şansa sahip olacak. Adil olan da bu. Gelecek sene Sebastian ve Charles eşit fırsatlara sahip olacaklar, ancak her ikisi de kendi çıkarlarının takımdan önce gelmediğini anlamalılar. Brezilya'da olduğu gibi, böyle bir olayın tekrarlanması kabul edilemez - aksi takdirde her şeyi kontrol altına almak zorunda kalacağız. Pilotlarımızdan birisi şampiyonada büyük bir avantaja sahip olursa o zaman durumu yeniden analiz edeceğiz. Eğer bir noktada, şampiyonluk için mücadelede maksimum şansı yakalamak için sürücülerden birisine odaklanmamız gerekiyorsa, bunu yapacağız."

"Bu yıl birkaç kez yanlış emir verdik. Bahreyn'de Leclerc, Sebastian'ın çok önündeydi, çünkü hızı daha yüksekti. Onu arkada tutmaya çalışmak yanlıştı. Sochi'deki starttan hemen sonra sürücülerin pozisyonlarını değiştirme düşüncemiz de başarısız oldu. Ama Hamilton yaklaşıyordu ve bu yüzden bunu daha sonra yapmak istedik. Pilotlar, bir takım için yarıştıklarını ve onlara bağlı olduklarını anlıyorlar. Yanlış olanı seçtik ve bir dahaki sefere daha iyi çalışmalıyız."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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