Ferrari pilotları yeni motora geçti

Kanada GP'de cuma günkü antrenman seanslarının öncesinde bazı araçların güç ünitesinde değişiklikler yapıldı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Carlos Sainz ve Charles Leclerc, tıpkı Yuki Tsunoda ve Alex Albon gibi bu yılki üçüncü içten yanmalı motorlarına geçtiler.

Tsunoda ve Albon, aynı zamanda yeni bir turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesi de aldı.

Verstappen, Perez ve Tsunoda ise bu yılki üçüncü egzozlarına geçtiler.