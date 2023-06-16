Ferrari pilotları yeni motora geçti
Ferrari pilotları, Kanada GP öncesi yeni motora geçiş yaptılar.
Kanada GP'de cuma günkü antrenman seanslarının öncesinde bazı araçların güç ünitesinde değişiklikler yapıldı.
FIA'dan yapılan açıklamaya göre Carlos Sainz ve Charles Leclerc, tıpkı Yuki Tsunoda ve Alex Albon gibi bu yılki üçüncü içten yanmalı motorlarına geçtiler.
Tsunoda ve Albon, aynı zamanda yeni bir turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesi de aldı.
Verstappen, Perez ve Tsunoda ise bu yılki üçüncü egzozlarına geçtiler.
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