Sainz: "Kalan yarışlarda şampiyonluğa değil, 2023'e odaklanacağız"

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Max Verstappen ve Red Bull Racing, şimdilik 2022 F1 şampiyonasında mükemmel bir iş çıkarıyor. Carlos Sainz'ın Hollandalı pilotu geride bırakma ihtimali, son yarışlarda epey düşmüştü ve Singapur GP'nin ardından matematiksel anlamda şampiyonluk şansı kalmadı.

Takım arkadaşı Charles Leclerc'in hâlâ bir umudu var ancak bunu için ekstrem olaylara ihtiyaç duyuyor. Öyle ki, Verstappen bu hafta sonu kazanır ve en hızlı turu atarsa şampiyon olacak.

Diğer tarafta, takımlar şampiyonasında da Red Bull rahat bir farkla lider fakat bu mücadelede, Japonya'da sona ermeyecek.

Sainz, Japonya GP öncesi verdiği demeçte, pilotlar şampiyonasındaki savaşı kaybettiklerini kabul ederken, matematiksel anlamda fırsat olduğu sürece takımlar şampiyonası için savaşacaklarını söyledi.

Sainz, "Takım olarak hedefimiz tabii ki yarış kazanmak ve gelecek sezona iyi hazırlanmak çünkü bu yıl hem takımlar hem de sürücüler şampiyonasında birinci olmak zaten çok zor, bu yüzden yarış kazanmaya odaklandık."

"Bence sezon bitmeden yarış kazanmak, gelecek sezon için çok iyi duygular ve motivasyon verecek çünkü son galibiyetimizden bu yana uzun bir süre geçti."

"Kazanmak mükemmel bir hafta sonu geçirmek anlamına gelecek ve bizim de buna ihtiyacımız olacak."

"Er ya da geç Verstappen'in şampiyon olacağını biliyoruz fakat alacağımız galibiyetlerle 2023'e hazırlanmaya çalışacağız. Yani amaç şampiyonluğunu geciktirmek değil çünkü sonunda başaracaklarını biliyoruz."

"Ferrari olarak kazanmak, öğrenmeye devam etmek ve hafta sonlarını mükemmel bir şekilde geçirmek istiyoruz."

"Bu da güven yaratacak ve Ferrari'ye daha fazla başarı getirecek." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Singapur GP'de en çok eleştirilen konulardan birisi, yarış öncesi yağan yağmur nedeniyle startın epey geciktirilmesiydi.

Bu hafta sonu Japonya'da da yine yağmur ihtimali yüksek.

Sainz, "Bana göre FIA risk almaktan ziyade temkinli davranıyor."

"Şovu güvende tutmak onların sorumluluğu, ama ortaya bir şov çıkarmak da F1'in sorumluluğu."

"Yine de her halükarda FIA'nın her zaman en güvenli tarafı seçmeye devam edeceğini düşünüyorum."

"Bence Singapur'da piste çıkmaya izin verdiklerinde, şartlar çok iyiydi ama 40 dakikalık bir bekleme süreci oldu."

"Milli marş ve formasyon turu gibi şeyler vardı. Bu süreçte pist geçiş lastikleri için yeterince kuruydu. Bana göre, piste çıkmamıza izin verildiği zaman, start için doğru andı." dedi.