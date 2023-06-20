Kayıt Ol
Önceki / 2023 Kanada GP: Görsel tur grafiği
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Carlos Sainz ve Charles Leclerc, temkinli kalmakla beraber Ferrari'nin Kanada'da iyi bir adım attığını düşünmekte.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Kanada'da sıkıntılı bir sıralama seansı geçiren ve değişken koşulları yeterince iyi okuyamayan Ferrari, mücadeleye Charles Leclerc ile 10, üç sıra grid cezası alan Carlos Sainz ile 11. başladı.

Yarış ise oldukça iyi geçti diyebiliriz, nitekim takım hem stratejide, hem lastik performansında, hem de tempo anlamında gayet iyi görünmekteydi.

Orta hamurla 40 tur gitmesi sayesinde tek pite yönelebilen takım, böylece damalı bayrağa dördüncü ve beşinci sıralarda ulaşarak George Russell'ın yarış dışı kaldığı günü iyi değerlendirdi.

Autosport'a konuşan Sainz, "Kanada'nın bizim için daha iyi bir pist olacağını biliyordum, Cuma günkü tempomuz da bunu doğruladı."

"Pist soğukken dahi düşük hızlı virajlarda iyiydik, bu alanda güçlüyüz. Yarışta da gerçek hızımızı fazlasıyla gösterebildik."

"Biraz daha önden başlamış olsaydık daha eğlenceli bir yarış olabilirdi, yine de hem tempomuz, hem stratejimiz çok iyiydi."

"Bakalım daha yüksek hızlı pistler nasıl olacak? Avusturya'ya geri döneceğiz, sonra da Silverstone var." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Temkinli olmak isteyen Leclerc ise Montreal performansının birçok sebepten ötürü yanıltıcı olabileceğini söylüyor.

Autosport'a konuşan Leclerc, lastik yönetiminin iyileşmesiyle ilgili bir soruya, "Bunu söylerken dikkatli olurdum çünkü bugün tüm takımlar lastikleri gayet rahat bir şekilde kontrol edebildi."

"Evet, iyi hissettim. Ama yine de çok özel bir pistteydik, bu yüzden bu hafta sonu ne hissettiğimizi tamamen anlayabilmek için Avusturya'yı bekleyeceğim." 

"Güvenlik Aracı sırasında pistte kalmaya karar verdik, bence doğru karardı. Yarışı her açıdan harika yönettik: lastik yönetimi, strateji, her açıdan."

"Araçla ilgili hislerimiz de ilk yarışlara göre daha iyiydi, en azından benim için."

"Yine de dördüncü sırada yer almak istemiyoruz, yeniden zirve mücadelesi vermek istiyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar

2023 Kanada GP: Görsel tur grafiği
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Aston Martin, yakıt sistemindeki bir sıkıntı nedeniyle Alonso'dan yavaşlamasını istemiş

Aston Martin, yakıt sistemindeki bir sıkıntı nedeniyle Alonso'dan yavaşlamasını istemiş

Formula 1
Kanada GP

Aston Martin, yakıt sistemindeki bir sıkıntı nedeniyle Alonso'dan yavaşlamasını istemiş Aston Martin, yakıt sistemindeki bir sıkıntı nedeniyle Alonso'dan yavaşlamasını istemiş

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Formula 1
Kanada GP

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı"

Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı"

Formula 1
Kanada GP

Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı" Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı"

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Formula 1
Kanada GP

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek" Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Sainz'a ceza çıkmadı

Sainz'a ceza çıkmadı

Formula 1
Kanada GP

Sainz'a ceza çıkmadı Sainz'a ceza çıkmadı

Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"

Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"

Formula 1
Kanada GP

Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir" Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok"

Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok"

Formula 1
Kanada GP

Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok" Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok"

Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek!

Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek!

Formula 1
Kanada GP

Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek! Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek!

Perez: "Umarım yağmur yağmaz"

Perez: "Umarım yağmur yağmaz"

Formula 1
Kanada GP

Perez: "Umarım yağmur yağmaz" Perez: "Umarım yağmur yağmaz"

Son Haberler

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

F1 Formula 1
Kanada GP

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

F1 Formula 1
Kanada GP

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir" Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

MGP MotoGP
Almanya GP

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı! Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

F1 Formula 1
Kanada GP

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu? Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol