Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Kanada'da sıkıntılı bir sıralama seansı geçiren ve değişken koşulları yeterince iyi okuyamayan Ferrari, mücadeleye Charles Leclerc ile 10, üç sıra grid cezası alan Carlos Sainz ile 11. başladı.

Yarış ise oldukça iyi geçti diyebiliriz, nitekim takım hem stratejide, hem lastik performansında, hem de tempo anlamında gayet iyi görünmekteydi.

Orta hamurla 40 tur gitmesi sayesinde tek pite yönelebilen takım, böylece damalı bayrağa dördüncü ve beşinci sıralarda ulaşarak George Russell'ın yarış dışı kaldığı günü iyi değerlendirdi.

Autosport'a konuşan Sainz, "Kanada'nın bizim için daha iyi bir pist olacağını biliyordum, Cuma günkü tempomuz da bunu doğruladı."

"Pist soğukken dahi düşük hızlı virajlarda iyiydik, bu alanda güçlüyüz. Yarışta da gerçek hızımızı fazlasıyla gösterebildik."

"Biraz daha önden başlamış olsaydık daha eğlenceli bir yarış olabilirdi, yine de hem tempomuz, hem stratejimiz çok iyiydi."

"Bakalım daha yüksek hızlı pistler nasıl olacak? Avusturya'ya geri döneceğiz, sonra da Silverstone var." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Temkinli olmak isteyen Leclerc ise Montreal performansının birçok sebepten ötürü yanıltıcı olabileceğini söylüyor.

Autosport'a konuşan Leclerc, lastik yönetiminin iyileşmesiyle ilgili bir soruya, "Bunu söylerken dikkatli olurdum çünkü bugün tüm takımlar lastikleri gayet rahat bir şekilde kontrol edebildi."

"Evet, iyi hissettim. Ama yine de çok özel bir pistteydik, bu yüzden bu hafta sonu ne hissettiğimizi tamamen anlayabilmek için Avusturya'yı bekleyeceğim."

"Güvenlik Aracı sırasında pistte kalmaya karar verdik, bence doğru karardı. Yarışı her açıdan harika yönettik: lastik yönetimi, strateji, her açıdan."

"Araçla ilgili hislerimiz de ilk yarışlara göre daha iyiydi, en azından benim için."

"Yine de dördüncü sırada yer almak istemiyoruz, yeniden zirve mücadelesi vermek istiyoruz." dedi.