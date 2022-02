Ferrari pilotları "önemli kış toplantılarının ardından" birbirleriyle savaşmakta özgür olacak

Haberi dinle

Leclerc ve Sainz, geçen yıl Ferrari'de takım arkadaşları olarak başarılı bir ilk sezon geçirdiler. İkili, toplam beş podyum ve iki pole pozisyonu kazanarak, İtalyan ekibi şampiyonada altıncı sıradan üçüncü sıraya getirdiler.

İkili, yıl boyunca genel olarak benzer performans sergiledi ve özellikle Suudi Arabistann'daki yarış başta olmak üzere zaman zaman tekerlek tekerleğe savaştılar.

2022 için teknik düzenlemelerde yapılan değişiklik, 2019 Singapur GP'den bu yana hiçbir yarış kazanamayan Ferrari'nin yeniden ön bölüme dönebileceği yönündeki beklentileri de beraberinde getirdi.

Leclerc ve Sainz, takım kendisini galibiyet ve potansiyel olarak şampiyonluk için savaşabilecek bir pozisyonda bulursa, takım emri olmadan pistte birbirleriyle savaşabilecekler.

Takım, bu konuda son haftalarda ciddi tartışmalar yaptı ve sonuç olarak yarışmalarına izin çıktı.

Geçen hafta Ferrari F1-75'in lansmanından sonra röportaj veren Leclerc, "Tabii ki bunu tartıştık, sanırım dün ya da iki gün önce gerçekleşti."

"Evet, aptal riskler almadığımız sürece birbirilerimizle savaşmakta özgürüz çünkü takım için savaşıyoruz ve nihai hedef Ferrari'yi zirveye taşımak. Yine de birbirimizle savaşmakta özgür olacağız." dedi.

Sainz, her iki sürücü için de "bu özgürlüğü hissetmelerinin" önemli olduğunu ekledi, ancak pistte her zaman birbirlerine saygı duyacaklarını ve "aralarındaki mücadeleden ziyade Ferrari'nin çıkarlarını ilk sıraya koyacaklarını" vurguladı.

Leclerc ve eski takım arkadaşı Sebastian Vettel, birlikte geçirdikleri iki yıllık süre zarfında, zaman zaman tehlikeli anlar yaşadılar ve Brezilya GP'deki mücadele temasla sonuçlandı.

Takım patronu Binotto, sürücüleri arasında "harika bir görüşme" olduğunu söyleyerek, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

Binotto, "İki sürücü arasında, bana göre onların olgunluk seviyesini gösteren tamamen açık ve şeffaf bir tartışma gördüğüm için çok mutluyum."

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Ferrari

"Geçen yıl kanıtladığımız üzere birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Her ikisi de gerçekten harika bir olgunluk gösteriyor ve bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

Sainz, geçen sezon Ferrari ile ilk yılında Leclerc'i 5.5 puan farkla geride bıraktı ve sezonu beşinci sırada tamamladı.

Leclerc, yıl içinde Sainz'a geçilmesinin canını acıttığını ve gelişmesi gereken noktalar olduğunu belirtti.

Leclerc, "Bazen şanslı olmadığım, bazılarını da sadece çok şey istediğim için kaybettiğim bazı fırsatlar oldu."

"Bunlardan bir şeyler öğreniyorum. Bence Carlos'un en büyük güçlerinden biri her zaman mücadelede olması. Her yarışta, o her zaman mücadelede."

"Bazen biraz fazla iyimser ya da istekli olabiliyorum ve geçen yıl bu birkaç kez oldu. Bu da bana birkaç puana mâl oldu. Sonunda bedelini de ödedim ve dersler çıkardım."

"Can acıtıcı fakat artık önüme bakıyorum. Şimdi her şey geçmişte kaldı."