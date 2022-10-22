Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor

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COTA'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Sainz ilk sırada tamamlarken, Pirelli'nin 2023 lastiklerinin testine adanan ikinci antrenman seansında ise Leclerc lider olmayı başardı.

Sainz, araçlarının saf performansından memnun olduğunu söyledi ancak hissiyat ve tümseklerde sürüş konusunda çok rahat olmadığını dile getirdi.

Sainz, "Antrenman seanslarında kesinlikle iyi performansa sahiptik. Tümsekler açısından ise pek kolay bir gün olmadı. Austin'de bordürler ve tümseklerde iyi sürüşe sahip olup iyi denge bulmak her zaman zorlayıcı olmuştur."

"Ancak genel olarak, aracımız her ne kadar pist üstünde sürüşü en rahat araç olmasa da hızlıydık ve önemli olan bu." dedi.

Sainz, Austin'de Cuma gününü en hızlı ikinci turla kapatmasının ardından bunun performans açısından en iyi Cuma günlerinden birisi olduğunu söyledi ancak yine de hissiyatının iyi olmadığını yineledi.

Sainz, "Saf performans açısından en iyilerden birisiydi. Hissiyat açısından ise pek sayılmaz. Özellikle 3. antrenman seansında yapmamız gereken bazı şeyler olacak, Pirelli testi nedeniyle ikinci antrenmanda test edemediğimiz ve test etmemiz gereken birkaç şey var."

"Bu yüzden listemizde yapmamız gereken şeyler bulunuyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İlk antrenman seansında aracını Robert Shwartzman'a bırakması nedeniyle zaman kaybeden Leclerc, ikinci seansta bu kaybı telafi etmeye çalıştı. Leclerc, 37 tur ile ikinci seansta en çok çalışan isimlerden birisiydi.

Leclerc, "Gerçekten yoğundu! Şu ana kadar katıldığım en yoğun 2. antrenmandı. Ancak güzel ve eğlenceliydi. Çok fazla tur attık, lastik kullandık. Prototip lastikleri de test ettik."

"Genel olarak pozitif bir gündü ve genel hissiyatımız iyiydi. 2. antrenmanda çok fazla tur atarak, birinci antrenmandaki kaybı biraz telafi ettik."

"Şimdi Cuma gününden Cumartesi gününe geçerken her zaman olduğu gibi ilerlememiz lazım ancak hislerim iyi. İyi bir Cumartesi günü geçirmemizi umuyorum." dedi.