Formula 1 Las Vegas GP

Ferrari, pilotları için daha katı mücadele kuralları getirebilir

Las Vegas GP'de yaşananların ardından Frederic Vasseur'ün sabrı tükenmiş görünüyor. Ferrari Takım Patronu, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ın pist üzerindeki mücadelelerini ve takımla iletişimlerini kapsayan, ihlal edilmesi halinde yaptırımların uygulanabileceği yeni kurallar üzerinde duruyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 16:55

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Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur, Las Vegas GP'nin ardından pilotlar arasındaki gerilimi kontrol altına almak için daha somut adımlar atmayı değerlendiriyor.

Vasseur, bu sorunu daha önce Sao Paulo GP öncesinde çözmeye çalışmıştı. Fransız patron, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ile ayrı bir görüşme gerçekleştirmiş, iki pilot da pist üzerindeki mücadeleleri ve takımın talimatlarına uyulması konusunda gayriresmî bir anlaşmaya varmıştı.

Söz konusu anlaşma, McLaren'da uygulanan ve kamuoyunda 'Papaya Kuralları' olarak bilinen yaklaşımın benzeriydi. Ancak Ferrari'de resmî bir iç yönetmelik oluşturulması yerine sözlü bir uzlaşma tercih edilmişti.

Bu anlaşmayla iki pilotun pist üzerinde birbirleriyle mücadele etme özgürlüğünü koruması, ancak bunu karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştirmesi ve takımın kararlarına uyması hedefleniyordu. Vasseur de resmî kısıtlamalara başvurmadan takım içerisindeki düzeni yeniden sağlamayı amaçlıyordu.

Ancak Las Vegas'ta yaşananlar, sözlü anlaşmanın yeterli olmadığını düşündürmüş görünüyor.

Mevcut bilgilere göre Vasseur, ihlal edilmesi halinde yaptırımların uygulanabileceği daha kapsamlı kurallar getirilmesini değerlendiriyor. Bu düzenlemelerin yalnızca Leclerc ve Hamilton'ın pist üzerindeki mücadelelerini değil, takım telsizindeki iletişimlerini ve pit duvarından gelen talimatlara uyma zorunluluğunu da kapsaması bekleniyor.

Uygulanabilecek yaptırımlar henüz netleşmiş değil. Ancak sözlü anlaşmadan bağlayıcı bir kurallar bütününe geçilmesi, Ferrari'nin pilotlarıyla ilişkilerinde daha katı bir yaklaşım benimseyeceğine işaret ediyor.

Las Vegas GP'nin ardından pilotları tarafından hayal kırıklığına uğratıldığını düşünen Vasseur'ün, Ferrari'nin çıkarlarının bireysel hedeflerin önünde gelmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmaya kararlı olduğu belirtiliyor.

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