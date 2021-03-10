Ferrari pilotları için araçtaki yeşil renk, bir sürpriz olmuş

Resmi tanıtımdan bir saat önce sızdırılan yeni Ferrari SF21'de herkesin dikkatini çeken unsur, aracın motor kapağında bulunan Mission Winnow logosunun yeşil renge sahip olması oldu.

Yapılan resmi tanıtımın ardından kamera karşısına geçen Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr, araç hakkında düşüncelerini paylaştılar.

Leclerc, araç hakkında, "Çok sevdim. Aracı gerçekten çok sevdim. Geçen seneye kıyasla aracın rengi biraz daha koyu duruyor. Ve aynı zamanda aracın arkasında koyu bir kırmızı renk de bulunuyor." dedi.

Bu sırada Sainz, araçta kullanılan yeşil renge dikkat çekti ve, "Aynı zamanda yeşil de var. Bunu gerçekten beklemiyorduk. Bir hafta öncesine kadar böyle bir şey yoktu" dedi. Leclerc ise buna ek olarak, "Evet evet, kesinlikle haklısın. Son dakika değişikliği olmuş olmalı. Ancak benim gözüm bu rengi araçta görmeye alışacaktır." dedi.

Ferrari'nin yeni aracı, Perşembe günü yapılacak olan çekim günü testi ile beraber ilk kez Sakhir Pisti'nde piste çıkacak.

Konu hakkında Sainz şunları söyledi: "Şu anda aracımız garajda hazırlanıyor, yarın araç ile ilk turlarımızı atacağız. Sanırım az çok ikimiz de 10'ar tur atacağız. Ancak en azından ilk hissiyatımızı elde edeceğiz."

"Cuma günü ise ciddileşeceğiz ve aracı test etmeye, sezona hazırlanmaya başlayacağız."