Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Formula 1 Çin Grand Prix'si sprint yarışının ardından sorunları halledip halletmediklerine dair farklı demeçler verdiler.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sprint yarışının hemen ardından Leclerc, takım arkadaşı Sainz ile 14. virajda yaşadıkları temas hakkında konuşmak istediğini söylemişti.

Cumartesi günü Şanghay'da gerçekleşen Grand Prix sıralama turlarının ardından konuşan Leclerc, takım arkadaşıyla konuşarak durumu açıklığa kavuşturduğunu belirtti.

Leclerc, "Evet, her şey yolunda. Aramızda bir sorun yok."

"Görüşmelerimizin tüm ayrıntılarını açıklamayacağım çünkü bunlar özel görüşmeler. Ancak görüşmeler iyi gitti ve şu anda sorun yok." dedi.

Ancak Sainz medya brifinginde Leclerc ile çelişir gibi göründü.

Sainz, "Gerçek şu ki konuşmayı başaramadık, çünkü bu formatta birbirinizle konuşmak için çok fazla zamanınız olmuyor."

"Muhtemelen bu gece konuşacağız." dedi.

Her iki sürücü de Çin GP'sindeki sprint yarışının ardından yollarına devam etmeye ve Leclerc'in altıncı, Sainz'ın ise yedinci sırada başlayacağı Pazar günkü grand prix'ye odaklanmaya istekli görünüyor.

Sainz, "Bu konuda söyleyecek ya da yapacak bir şey yok."

"Sprintte gerçekten çok sıkı yarışıyorduk ve bu sadece takım arkadaşınıza mümkün olduğunca fazla alan bırakma meselesiydi. Bunu kariyerim boyunca her zaman yaptım ve yapmaya çalışacağım."

"Fernando'nun verdiği hasardan sonra kötü bir durumdaydım, taban hasar almıştı ve lastiklerimde çok fazla kir vardı, bu yüzden çok fazla bir şey yapamazdım." dedi.

Ferrari pilotları arasında yaşanan ve FIA komiserleri tarafından not edilen ancak soruşturulmayan olaydan birkaç dakika önce Sainz, Fernando Alonso ile mücadele ediyordu ve ikili 7. virajda ve 9. virajda hafif bir temas yaşadı.

Bunun üzerine Alonso 10 saniye ceza ve üç ceza puanı aldı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ricciardo: "Stroll'ün kaza hakkındaki düşüncelerini öğrenmeden önce sakindim"

Ricciardo: "Stroll'ün kaza hakkındaki düşüncelerini öğrenmeden önce sakindim"

Formula 1
Çin GP
Ricciardo: "Stroll'ün kaza hakkındaki düşüncelerini öğrenmeden önce sakindim"
Norris: "Ferrari'nin 35 saniye gerisinde olacağımı sanıyordum!"

Norris: "Ferrari'nin 35 saniye gerisinde olacağımı sanıyordum!"

Formula 1
Çin GP
Norris: "Ferrari'nin 35 saniye gerisinde olacağımı sanıyordum!"
F1 takımları, hatalı start yönetmeliğindeki değişikliği görüşecek

F1 takımları, hatalı start yönetmeliğindeki değişikliği görüşecek

Formula 1
Çin GP
F1 takımları, hatalı start yönetmeliğindeki değişikliği görüşecek

Son Haberler

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

F1 Formula 1
Çin GP
Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

F1 Formula 1
Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

F1 Formula 1
Çin GP
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye