Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor
Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Formula 1 Çin Grand Prix'si sprint yarışının ardından sorunları halledip halletmediklerine dair farklı demeçler verdiler.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sprint yarışının hemen ardından Leclerc, takım arkadaşı Sainz ile 14. virajda yaşadıkları temas hakkında konuşmak istediğini söylemişti.
Cumartesi günü Şanghay'da gerçekleşen Grand Prix sıralama turlarının ardından konuşan Leclerc, takım arkadaşıyla konuşarak durumu açıklığa kavuşturduğunu belirtti.
Leclerc, "Evet, her şey yolunda. Aramızda bir sorun yok."
"Görüşmelerimizin tüm ayrıntılarını açıklamayacağım çünkü bunlar özel görüşmeler. Ancak görüşmeler iyi gitti ve şu anda sorun yok." dedi.
Ancak Sainz medya brifinginde Leclerc ile çelişir gibi göründü.
Sainz, "Gerçek şu ki konuşmayı başaramadık, çünkü bu formatta birbirinizle konuşmak için çok fazla zamanınız olmuyor."
"Muhtemelen bu gece konuşacağız." dedi.
Her iki sürücü de Çin GP'sindeki sprint yarışının ardından yollarına devam etmeye ve Leclerc'in altıncı, Sainz'ın ise yedinci sırada başlayacağı Pazar günkü grand prix'ye odaklanmaya istekli görünüyor.
Sainz, "Bu konuda söyleyecek ya da yapacak bir şey yok."
"Sprintte gerçekten çok sıkı yarışıyorduk ve bu sadece takım arkadaşınıza mümkün olduğunca fazla alan bırakma meselesiydi. Bunu kariyerim boyunca her zaman yaptım ve yapmaya çalışacağım."
"Fernando'nun verdiği hasardan sonra kötü bir durumdaydım, taban hasar almıştı ve lastiklerimde çok fazla kir vardı, bu yüzden çok fazla bir şey yapamazdım." dedi.
Ferrari pilotları arasında yaşanan ve FIA komiserleri tarafından not edilen ancak soruşturulmayan olaydan birkaç dakika önce Sainz, Fernando Alonso ile mücadele ediyordu ve ikili 7. virajda ve 9. virajda hafif bir temas yaşadı.
Bunun üzerine Alonso 10 saniye ceza ve üç ceza puanı aldı.
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